Ketnet-wrapper Leonard Muylle kondigt afscheid aan SD

22 juni 2018

18u17 0 TV Leonard Muylle (30) neemt eind deze zomer afscheid als Ketnet-wrapper. Muylle is sinds 2012 aan de slag als wrapper en acteerde daarnaast ook in Ketnet-programma's als 'De Elfenheuvel', 'Welkom in de Wilton' en 'Ben ik familie van'.

“Bijna vijfenhalf jaar heb ik het voorrecht gehad om te presenteren voor de leukste zender van het land. Het is mij al die tijd een plezier geweest om op die manier deel uit te maken van het warme, avontuurlijke en uitdagende nest dat Ketnet voor kinderen wil zijn", vertelt hij. "Ketnet heeft me kansen gegeven die ik anders nooit had gekregen, heeft me plekken van de wereld laten zien die ik anders nooit had gezien, en heeft me kleine en grote Ketnetters doen ontmoeten die ik voor altijd in mijn hart heb gesloten."

De beslissing om te stoppen bij Ketnet was niet gemakkelijk, maar volgens Muylle de enige juiste. "Deze jonge rakker wordt ook een dagje ouder, en de tijden van Nonkel Bob zijn onherroepelijk voorbij. Met spijt maar vooral met heel erg veel schitterende herinneringen in het hart neem ik eind augustus afscheid van de Ketnetters”, aldus de acteur.

Deze zomer zal Leonard samen met de andere Ketnet-wrappers het land rondtrekken om afscheid te nemen van de Ketnetters. Op 2 september plannen zijn collega-wrappers een groots afscheid. Leonard blijft aan de slag bij Ketnet als eindredacteur, een job die hij de afgelopen jaren achter de schermen al combineerde als Ketnet-wrapper.