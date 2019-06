Ketnet-wrapper Charlotte Leysen neemt afscheid en zoekt een opvolg(st)er KD

17 juni 2019

17u55

Bron: VRT 0 TV Vandaag was Ketnet-wrapper Charlotte Leysen op bezoek bij Marathon-radio bij MNM daar kondigde ze aan dat ze dit najaar stopt als Ketnet-wrapper. Samen met de Ketnetters gaat ze op zoek naar een geschikte opvolg(st)er. Die zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet. Charlotte neemt echter nog niet meteen afscheid. Deze zomer zal ze nog de presentatie van de Ketnet Zomertour voor haar rekening nemen.

“Het zal me altijd bijblijven: de dag waarop ik door de Ketnetters verkozen werd als hun nieuwe Ketnet-wrapper. Wrapper zijn, het is iets heel uniek, een droomjob. Als klein meisje herinner ik me nog hoe hard ik opkeek naar de wrappers. Ik vind het dan ook een ongelofelijke eer dat ik deze prachtige rol acht jaar op mij heb mogen nemen en kinderen op een speelse manier heb mogen helpen opgroeien. Zelf ben ik in die acht jaar ook gegroeid van pas afgestudeerde student tot een volwassen vrouw. Ketnet heeft me zoveel onwaarschijnlijke mooie, knotsgekke en avontuurlijke momenten gegeven, waarvoor ik ontzettend dankbaar ben. Ik neem ze allemaal mee in mijn rugzak. Maar nu wordt het stilaan tijd om mijn vleugels uit de slaan. Voor elke deur die sluit, gaat er een nieuwe open. Ik kijk alle avonturen tegemoet! Met heel veel zorg en plezier ga ik na de zomer samen met de Ketnetters nog op zoek naar een nieuwe wrapper. En dan is de cirkel rond, en kan ik zowel de Ketnetters als mijn Ketnet-collega’s vanuit de grond van mijn hart bedanken voor alle mooie herinneringen. Die draag ik voor altijd in mijn hart”, aldus Charlotte.

Charlotte Leysen werd in 2011 door de Ketnetters gekozen als Ketnet-wrapper. Voor het eerst in de geschiedenis van Ketnet kozen de Ketnetters toen zelf hun nieuwe Ketnet-wrapper. Ze presenteerde ook programma’s als ‘Goed Gezien!’ en ‘Kingsize Live’, was het gezicht van de eerste editie van de ‘Move tegen pesten’ en speelde de hoofdrol in ‘Ketnet Musical: Kadanza’. De afgelopen jaren maakte ze ook deel uit van De KetnetBand.

Ketnet start dit najaar met een zoektocht naar een nieuwe wrapper, net zoals het dat acht jaar geleden al deed. Kandidaten vinden alle informatie op wordwrapper.be.