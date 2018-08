Ketnet-wrapper Charlotte Leysen buiten strijd wegens ziekte TDS

27 augustus 2018

17u12

Slecht nieuws voor de Ketnet-kijkers. Ketnet-wrapper Charlotte Leysen is tijdenlijk buiten strijd wegens ziekte.

Tijdens het draaien van de Ketnet-reeks 'Goed Gezien!' in Togo heeft Charlotte Leysen een voedselvergiftiging opgelopen. Charlotte is hiervoor ter plaatse behandeld maar ze blijkt nog niet volledig hersteld. Ze zal daarom van het scherm blijven totdat ze er weer helemaal bovenop is. Bij Ketnet wensen ze Charlotte alvast een spoedig herstel.