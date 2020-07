Ketnet werkt aan ‘#LikeMe’-winterspecials en stelt derde seizoen uit LOV

06 juli 2020

15u24 0 TV Goed nieuws voor fans van de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’: er komen in de kerstvakantie winterspecials aan van het programma. Tegelijk is er ook minder heuglijk nieuws, want door het coronavirus worden de opnames van het derde seizoen uitgesteld tot volgend jaar. Ook op de concerten zal het nog even wachten worden.

Wie hoopte in 2021 nieuwe afleveringen van ‘#LikeMe’ te zien, is eraan voor de moeite. Het derde seizoen zal pas in 2021 opgenomen worden, en in 2022 op Ketnet te zien zijn. “Nieuwe afleveringen opnemen vraagt echter om veel acteurs, figuranten en dansers die in kleine klaslokalen en smalle schoolgangen samen worden gebracht. Dat is met de huidige coronamaatregelen moeilijk realiseerbaar. Om de opnames in de beste omstandigheden te kunnen realiseren zonder afbreuk te doen aan het format en de kracht van de reeks is er beslist om de opnames van het derde seizoen uit te stellen”, schrijven de makers in de mededeling.

Ook het feestje dat ‘#LikeMe In Concert’ had moeten worden, zal verplaatst worden naar 2021. De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om duizenden ‘#LikeMe’-fans en hun ouders te ontvangen in het Sportpaleis om samen mee te zingen en te dansen. Daarom is er beslist om nieuwe concerten vast te leggen op 13 en 14 maart 2021. De tickethouders zullen per e-mail gecontacteerd worden.

Als goedmakertje en in afwachting van het derde seizoen zal Ketnet werken aan winterspecials die vanaf de kerstvakantie te zien zullen zijn op Ketnet. De winterspecials zullen worden opgenomen in een kleine bubbel, zodat ‘#LikeMe’ de Ketnetters vanaf eind december kan verwarmen met nieuwe liedjes en verhalen.