Ketnet toont verhaal achter littekens bij kinderen in gloednieuwe reeks BDB

06 oktober 2020

18u30 0 TV De kersverse Ketnet-docureeks ‘Tekens van leven’ vertelt vanaf zondag 11 oktober de verhalen van kinderen met een bijzonder litteken. In totaal komen zestien moedige getuigenissen aan bod. “We willen op Ketnet ook verhalen brengen die niet zo evident zijn, kinderen tonen in hun sterktes en met hun verschillen”, vertelt netmanager Annemie Gulickx.

Aan de hand van hun litteken vertellen de kinderen in de docureeks hoe dit ‘teken van leven’ hun leven tekent en kleurt. Ze vertellen de geschiedenis van het litteken, op welke manier ze erdoor veranderd zijn, welke invloed het heeft op hun omgeving en of ze er trots op zijn.

Naast de getuigenissen vindt Ketnet het ook belangrijk om extra duiding te geven bij de verhalen. Waar nodig licht dokter Jo Keepers de medisch kant van het verhaal toe in de afleveringen. Zij volgde de studie geneeskunde met een specialisatie kindergeneeskunde en is verbonden aan de afdeling pediatrie van het AZ Alma (Eeklo). Als er kinderen na de uitzending met vragen zitten, worden ze doorverwezen naar Awel.

‘Tekens van leven’ is vanaf zondag 11 oktober om 9.55 uur te zien op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en via VRT NU.