Ketnet-serie ‘#LikeMe’ na amper een week al hernieuwd voor een tweede seizoen CD MVO

17 januari 2019

17u26 0 TV De nieuwe Ketnet-reeks ‘#LikeMe’ is hernieuwd voor een tweede seizoen, dat bevestigt de zender.

De tv-serie voor jongeren, die in de verte doet denken aan de succesvolle Amerikaanse serie ‘Glee’, is nog maar sinds 13 januari te zien op Ketnet. We weten echter nu al dat we de zingende middelbare schoolgangers binnenkort opnieuw zullen zien in seizoen 2.

Hoofdpersonage Caro moet door de ziekte van haar moeder verhuizen van een dorpje in de Ardennen naar de drukke stad, waar ze op een gloednieuwe school belandt. Als nieuwkomer wordt ze meteen in een hoekje geduwd. Toch probeert Caro nieuwe vriendschappen te smeden en haar schoolresultaten goed te houden.

In de reeks worden bekende Vlaamse liedjes gezongen zoals ‘Lichtjes Van De Schelde’, ‘Porselein’ en ‘Het Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer’. Elk lied past bij de verhaallijn.

Er doen bovendien een heleboel bekende acteurs mee, zoals Gunther Levi, Sven De Ridder, Janine Bischops, Vincent Banic, Ann Van den Broeck, Jeroen Van Dyck en Hugo Sigal. Die laatste neemt de rol van schooldirecteur voor zijn rekening.

Wanneer ‘#LikeMe’ seizoen 2 te zien zal zijn, is nog niet bekend.