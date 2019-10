Ketnet-reeks ‘Nachtwacht’ krijgt vervolg in de vorm van luisterverhalen KD

25 oktober 2019

18u00

Bron: Ketnet 0 TV De populaire Ketnet-reeks ‘Nachtwacht’ krijgt een vervolg in de vorm van vijf luisterverhalen. De verhalen zijn te beluisteren via Spotify en de podcastkanalen van Google en Apple. Op de website en app van Ketnet wordt een geanimeerde versie van de luisterverhalen aangeboden.

In vijf luisterverhalen worden fans van de reeks meegenomen door Vega (Sven De Ridder) naar de magische wereld waarin vampier Vladimir (Louis Thyssen), toverelf Keelin (Celine Verbeeck) en weerwolf Wilko (Giovanni Kemper) allerlei spannende avonturen meemaken. “Ketnet wil een unieke beleving bieden aan alle kinderen. Met de luisterverhalen van ‘Nachtwacht’ prikkelen we de fantasie voor het eerst puur via audio en kunnen we verhalen vertellen die nog grootser en heldhaftiger zijn dan op tv. Kinderen met een visuele beperking kunnen de mysterieuze wereld van ‘Nachtwacht’ op die manier ook ten volle beleven”, klinkt het bij de VRT.

Vorig jaar bracht Ketnet voor het eerst audiodiscriptie op kindermaat met de eerste drie seizoenen van ‘Nachtwacht’. Daarnaast biedt Ketnet Vlaamse gebarentaal aan voor ‘Karrewiet’, de intrede van de Sint, de Ketnet Zomertour en ‘De dokter Bea show’.