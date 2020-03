Ketnet-programma ‘Nachtraven’ wint Internationale Emmy Kids award SDE

31 maart 2020

16u02 0 TV Het Ketnet-programma ‘Nachtraven’, een productie van De Mensen, heeft een Internationale Emmy Kids Award gewonnen. ‘ Nachtraven’ haalde het in de categorie ‘Kids: Non-Scripted Entertainment’ van ‘The Voice Kids’, ‘Lego Masters’ en ‘The Baby Boss’. Het is het eerste Belgische programma dat zo'n award wint.

De 8ste editie van de International Emmy Kids Awards zou dit jaar normaal gezien in Cannes plaatsvinden, maar door de coronacrisis werden alle prijzen via sociale media uitgereikt. En ook het Belgische programma ‘Nachtraven’ viel dus in de bloemetjes. In het Ketnet-programma worden kinderen meegenomen door een mysterieus wezen, de Nachtraaf, naar plaatsen waar je normaal gezien ‘s nachts nooit komt: het Afrikamuseum, Safaripark Beekse Bergen, IKEA… De drie duo’s voeren vier opdrachten uit in de hoop zich tot dapperste duo te kronen.

Vorig jaar sleepte ‘Nachtraven’ nog een nominatie in de wacht voor de Rose d’Or Awards in de categorie Children and Youth.