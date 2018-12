Ketnet pakt uit met duurzaam geproduceerde fictiereeks ‘Buck’ SD

07 december 2018

09u13

Bron: Ketnet 0 TV Vanaf maandag 10 december start op Ketnet 'Buck’, een reeks van de bedenkers van ‘W817'. ‘Buck’ is een comedy onder een regie van Douglas Bosswell met onder meer Ini Massez, Ina De Winne, Bram Spooren en Robbert Vervloet.

‘Buck’ is de eerste Ketnet-reeks met een E-mission, wat wil zeggen dat deze reeks bijzonder duurzaam werd geproduceerd. Ketnet biedt extra beleving bij deze reeks en ontwikkelde een videospel gebaseerd op de wereld van ‘Buck’: ‘Buck The Game’.

In dit ‘coming of age’ verhaal volgen we de onopvallende en onzekere Elias (Bram Spooren) die worstelt met zijn leven als puber. Hij vindt afleiding in zijn computerspel waarin zijn digitale held commandant Buck hem nooit in de steek laat. Als hij speelt hoeft hij zich niks aan te trekken van zijn twee oudere zussen, Laura en Hanne, de pestkop Dylan, zijn alleenstaande moeder, de nieuwe school, en bij uitbreiding de hele wereld. Op zijn kamer stoort niemand hem. Tot op een dag niemand minder dan Buck (Robbert Vervloet) in levende lijve aan zijn bed staat.

“Een personage als Buck mogen spelen is echt een cadeau als acteur. Buck moet alle simpele dingen uit het leven leren wat maakt dat je kan beginnen met een leeg blad. Als buitenstaander zorgt Buck er ook voor dat personages in de reeks tot bepaalde onverwachte inzichten komen”, vertelt acteur Robbert Vervloet.

Groene productie

‘Buck’ is dus een reeks met een E-mission, een onderscheiding van het VAF voor films of reeksen die bijzonder duurzaam werden geproduceerd. De productie leverde daarom inspanningen op het vlak van energie-, afval- en CO2-reductie, om deze reeks op een zo duurzaam mogelijke manier te produceren. “Door iedereen te sensibiliseren kwam er een vorm van bewustwording. Van de voltallige cast, crew en leveranciers werd gevraagd te bewijzen dat hij zijn job op een eco-bewuste wijze uitvoerde. Alles werd nauwkeurig genoteerd in de CO2 calculator. Want meten is weten en je kan best wel zelf een verschil maken. Concreet betekende dit bijvoorbeeld: paperless werken, de wagen vervangen door fietsen of openbaar vervoer, carpooling en gebruik van ledverlichting”, legt producer Riet De Prins uit.

‘Buck The Game’

In ‘Buck The Game’, gratis beschikbaar als app voor tablet en smartphone op iOS en Android, ontdek je wat er ondertussen gebeurt op Malmek. Je treedt er als speler toe tot de vermaarde Orion-academie en helpt je vrienden Jim en drone C2PE om de geheimen van de planeet te ontrafelen. Terwijl je met je eigen avatar de diverse 3D-werelden verkent, los je uitdagende puzzels op met als belangrijkste doel general Lankey en zijn Karpianen te verslaan. Als dat lukt ben jij de nieuwe leider van Orion-academie.

Het spel is ook speelbaar in augmented reality. Met de afdrukbare ‘marker’ tover je de werelden tevoorschijn in je eigen omgeving en maak je de ontdekking ervan nog fascinerender. “Ketnet biedt hiermee een unieke ervaring en maakt op die manier dit soort vernieuwende technologie breed toegankelijk bij kinderen”, klinkt het.

Op zondag 16 december stellen Douglass Bosswell, Bram Spooren en Robbert Vervloet 'Buck’ voor op Are you Series?, het internationale seriefestival in Bozar.

‘Buck’ is van maandag tot en met donderdag omstreeks 17u30 te zien op Ketnet, ketnet.be en in de Ketnet-app.