Ketnet ondersteunt Disney en BBC met ‘Hope works’-campagne KD

19 november 2018

10u33

Bron: VRT 0 TV Op dinsdag 20 november is het internationale kinderrechtendag. Als supporter van alle kinderen in Vlaanderen zet Ketnet z’n schouders onder het internationale ‘Hope works’-initiatief. Het omvat twaalf online kindervideo’s, gaande van live-action tot animatie, die de wereld hoopvol voorstellen.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen kinderzenders en mediabedrijven van over de hele wereld, waaronder ronkende namen als Dreamworks en de BBC.

Kinderen (en volwassenen) worden vandaag overstelpt door gruwelijke berichten rond thema’s als oorlog en klimaatopwarming. Daardoor voelen kinderen zich soms bang en machteloos. ‘Hope works’ probeert daar iets aan te doen. Met twaalf filmpjes wil het initiatief de jongste generaties helpen om geëngageerde, hoopvolle en zelfverzekerde mensen te worden. Ketnet biedt de inspirerende filmpjes online aan via hun website. “Ketnet wil als mediamerk voor kinderen een positieve impact hebben op de maatschappij. Ons doel is alle kinderen aanmoedigen en ondersteunen. Het initiatief is een sterk wereldwijd statement dat vertrekt vanuit de unieke kracht van kinderen. ‘Hope works’ zal misschien niet onmiddellijk de hele wereld veranderen, maar het kan een positief zaadje planten bij kinderen”, klinkt het bij de zender.

Karrewiet

Ook Karrewiet draait de hele week z’n steentje bij. In een reportage in het jeugdjournaal van dinsdag zullen de leerlingen van een klas vertellen hoe zij zich voelen als ze veel slecht nieuws te horen krijgen. Ze vertellen ook wat ze zelf leuk of hoopvol nieuws vinden en wat ze zelf doen om hun eigen leven of het leven van anderen mooier en hoopvoller te maken. Dinsdagnamiddag komt er ook een versie van de Karrewiet-app online die helemaal in het teken staat van Hope works.