Ketnet maakt innovatieve fictiereeks 'Ik u ook' met acteurs in bestaande bubbels MVO

18 mei 2020

14u52 0 TV Door de coronamaatregelen liggen opnames van tv-reeksen al wekenlang stil. Kwalitatieve en geloofwaardige reeksen maken is niet evident wanneer er anderhalve meter afstand moet worden bewaard en acteurs en crew met mondmaskers moeten rondlopen. Het daagt de sector uit om na te denken over alternatieve manieren om fictiereeksen te produceren. Ketnet heeft nagedacht over hoe de kinderzender reeksen kan maken in tijden van corona. Het resultaat: ‘ Ik u ook’, een sitcom met bubbels.

Ketnet start binnenkort met de opnames van de sitcom ‘Ik u ook’ waarbij de cast bestaat uit acteurskoppels en acteursfamilies. Het gaat met andere woorden om acteurs die in het dagelijkse leven in elkaars bubbel zitten, waardoor er kan worden gedraaid zonder rekening te moeten houden met die anderhalve meter afstand. Ketnet is daarmee de eerste in Vlaanderen die op deze manier te werk gaat: een fictiereeks draaien met verschillende gezinsbubbels die samen één grote fictieve familie vormen.

“We willen met Ketnet blijven durven en ons engageren, ook in deze tijd”, aldus Els Roovers, aanbodverantwoordelijke van Ketnet. “Met deze sitcom verkennen we nieuw terrein. Alles wordt gefilmd bij de acteurs thuis en we experimenteren volop met eigentijdse beeldtaal. We zullen de geldende coronamaatregelen tijdens de filmopnames altijd respecteren, maar kiezen er bewust voor om inhoudelijk en visueel nooit naar de huidige pandemie te verwijzen. Zo maken we ook een duurzame reeks die 100% Ketnet is: even niets moeten, positief en herkenbaar, en waar onze kijkers nog lang van kunnen genieten.”

De fictiereeks wordt een sitcom met 20 afleveringen van telkens 15 minuten. De productie van de reeks is in handen van Eyeworks. De opnames starten binnenkort, om in het najaar op antenne te gaan.

Verhaal

De reeks ‘Ik u ook’ is een kroniek van één familie: oma en opa, mama, papa en pluspapa, nonkels, tantes, neefjes en nichtjes. De reeks wordt een warm en kleurrijk geheel waarmee Ketnet voor het eerst in fictie het verhaal van gescheiden ouders brengt. De 18-jarige Lou (Gloria Monserez) is filmstudente. Ze leeft de ene week met haar moeder en pluspapa op een woonboot, de andere week spendeert ze bij haar geniale vader.

De cast wordt gevormd acteurs die ook in het dagelijkse leven onder één dak wonen: Danny Timmermans en Machteld Timmermans (pluspapa en mama van Gloria) spelen de pluspapa en mama van Lou. Acteur Koen Monserez speelt de papa van Lou. In het echte leven is hij ook de papa van Gloria.

De oma en opa van Lou worden Ron Cornet en Anne-Mieke Ruyten. Nonkel Andy en nichtje Bobbi van Lou worden gespeeld door Sven De Ridder en dochter Robin.

De neef en nicht van Lou zijn acteur Bas Van Weert en Sarah-Lynn Clerckx (huisgenoten van de regisseur).