Ketnet-konijn kan geen werkwoorden vervoegen: Samson had nog Gertje om hem te verbeteren Bieke Cornillie

14 maart 2019

05u00 0 TV Ik 'helpte', 'neemde' en 'geefde'. De verkeerd vervoegde werkwoorden die konijntje Bing op Ketnet gebruikt, stuiten op kritiek bij ouders. Want anders dan bij Samson is er geen Gertje van dienst dat al die fouten verbetert. De kinderzender nuanceert. "De waarden en normen in het programma zijn veel belangrijker."

'Ik helpte om alle eten te halen voor 's avonds. Maar dan neemde ik een lolly mee en dat is stelen.' Of nog: 'Ik geefde aan haar mijn wortelmuffin.' Bing mag dan wel hulpvaardig zijn, de kijkertjes aanleren dat stelen niet oké is en hen tonen dat ze moeten delen met hun vriendjes, hij is iets minder sterk in sterke werkwoorden. Hij maakt consequent een boeltje van de verledentijdsvormen en dat is niet naar de zin van sommige ouders. "In elke aflevering zitten taalfouten", luidt de kritiek op de Facebook-pagina van VRT Taal. "Ik vind dit niet kunnen en begrijp niet waarom dit wordt uitgezonden. Pedagogisch totaal onverantwoord. Op deze manier leert men onze kinderen fouten aan."

Authentiek

Sinds 'Bing' op Ketnet te zien is, liep ook al een aantal klachten binnen bij de openbare omroep. Die begrijpt de kritiek, maar blijft achter de populaire animatiereeks staan. "Omdat de zogezegd negatieve invloed van taalfouten niet opweegt tegen de vele normen en waarden die het programma meegeeft aan peuters", zegt Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet.

'Bing' komt overgewaaid vanuit Groot-Brittannië en is gebaseerd op de boekjes van Ted Dewan. Ook in het Engels vervoegt het konijn z'n werkwoorden verkeerd. De fouten rechtzetten in het Nederlands was geen optie. "Zo simpel was het niet, nee. De serie moest zo authentiek mogelijk omgezet worden, inclusief incorrecte taal. De makers kozen niet zomaar voor geefde en loopte. Ze willen dat Bing zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kijkertjes staat en dus dezelfde fouten maakt als een kind van 2,5 à 3 jaar", klinkt het nog bij Ketnet.

De andere figuurtjes in de reeks spreken overigens wél vlekkeloos Nederlands, benadrukt de kinderzender. "Zonder dat ze de fouten van Bing gaan corrigeren, hebben ze zo toch impliciet een corrigerende invloed. Mochten er volwassenen in de reeks zitten, dan was er nooit een probleem geweest. Zo heb ik nog nooit iemand horen zeggen dat Samson niet oké is. Net omdat Gert hem voortdurend op zijn versprekingen wijst. Maar in 'Bing' zijn alle andere personages ook kinderen."

Gebrabbel

De voornaamste vraag is of Bings gebrabbel daadwerkelijk het taaltje van Vlaamse peutertjes beïnvloedt. Toch wel, menen taalexperts. "Vooral omdat het werkwoorden zijn", zegt professor Alex Housen (VUB). "Mocht dat konijn hier en daar een verkeerd of anderstalig woord gebruiken, dan zou dat niet veel kwaad kunnen. Maar werkwoorden worden makkelijk verkeerd overgenomen. Kinderen hebben de neiging om patronen te herkennen in de taal waaraan ze worden blootgesteld, en die te veralgemenen. De meest voorkomende manier om een verleden tijd te vormen, is '-de' of '-te' toevoegen aan de stam. 'Kussen' wordt zo 'kuste'. Logisch dat ze dan van 'nemen' 'neemde' maken. Als kinderen dagelijks naar een cartoon kijken waarin dit ook gebeurt, versterkt dat hun aangeboren neiging om sterke werkwoorden te verzwakken. En dat gaat er niet altijd even vlot weer uit."

Wegzappen dan maar? Dat hoeft nu ook weer niet. Al kan je je kind wel wijzen op de fouten, tipt Kind & Gezin. "Al is het niet simpel om dat een uitzending lang vol te houden. Probeer daarom in het dagelijkse leven wel te reageren op foutjes - niét door hen te berispen, maar door in je antwoord wel de juiste vorm te gebruiken. Zelf babytaal gebruiken is sowieso geen goed idee. Spreek correct en volledig, dat is beter voor de taalverwerving."