Ketnet kondigt tweede seizoen van ‘De Dokter Bea Show’ aan TK

21 juni 2019

07u19

Bron: NB 0 TV Vragen over penissen en vagina’s, of verliefdheid en seks... Niet alle jongeren durven die aan hun ouders te stellen. Maar dat hoeft ook niet, want ze kunnen die ook gewoon aan Dokter Bea stellen, de voorlichtingsexperte van Ketnet. Haar tv-programma krijgt immers een tweede seizoen.

Het eerste seizoen van ‘De Dokter Bea Show’, een voorlichtingsprogramma op Ketnet, dateert intussen al van 2017. Toen ging actrice Eva Van der Gucht in de rol van dokter Bea op zoek naar antwoorden op vragen van jongeren over seksualiteit, liefde en relaties. Het programma was een “vrank en vrij programma boordevol informatie over relaties en seksualiteit, dat educatief en wetenschappelijk onderbouwd is, met een flinke dosis humor en een vleugje muziek en show, gericht op 9- tot 12-jarigen”, omschreef de VRT het.

En nu komt er dus een tweede seizoen, bevestigt de zender. Wanneer die op de buis zal verschijnen en welke vragen behandeld zullen worden, willen ze voorlopig echter niet kwijt. De opnames zullen deze zomer doorgaan.