Ketnet Junior zoekt kindjes voor nieuwe 'Tik Tak'-reeks

23 januari 2020

14u33

Bron: Ketnet 0 TV Goed nieuw voor alle ouders en grootouders met oogappels die nu al een acteercarrière ambiëren: Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks van het iconische programma ‘Tik Tak’ en gaat hiervoor op zoek naar enkele nieuwe kindjes. Het moment dus om een kans te wagen!

‘Tik Tak’ kwam in 1981 voor het eerst op tv en maakt sindsdien deel uit van het collectief geheugen. Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks om opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters te betoveren met de vertrouwde elementen, zoals de schaapjes en het schaduwmannetje. Daarom gaat de zender, net als vorig jaar, ook voor dit seizoen op zoek naar nieuwe ‘Tik Tak’-kindjes.

Voor de opnames van de nieuwe afleveringen van ‘Tik Tak’ zijn er nog verschillende plaatsjes vrij. Ketnet Junior zoekt kinderen tussen 1,5 en 4 jaar die beschikbaar zijn van 21 tot 24 april. Ouders en grootouders kunnen hun oogappels inschrijven via mijntiktak.be. Op de persoonlijke tool kan iedereen een video van hun kind opladen, waarna het meteen in een gepersonaliseerde ‘Tik Tak’-aflevering komt. Ouders kunnen die video nadien insturen om zo hun kind aan te melden voor de opnames. Inschrijven kan tot maandag 2 maart 10.00 uur.

Daarnaast nog meer bijzonder nieuws: de nieuwe ‘Tik Tak’-reeks is nu al internationaal verkocht. Na het succes in België kunnen ook de kinderen in Nederland (NPO), Denemarken (DR), Finland (YLE), Noorwegen (NRK) en Israël (Hop! channel) voortaan genieten van de vernieuwde afleveringen.