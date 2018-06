Ketnet investeert in Belgische animatie: nieuwe reeks van 'De Smurfen' op komst KDL

13 juni 2018

11u23

Bron: VRT 0 TV 'De Smurfen', even Belgisch en even wereldberoemd als pakweg Magritte en de saxofoon, mogen zich opmaken voor gloednieuwe avonturen. Binnenkort start Peyo Productions met de productie van een nieuwe reeks afleveringen die op Ketnet te zien zullen zijn.

Het wordt de eerste animatiereeks voor televisie waarin 'De Smurfen' in een 3D-versie te zien zullen zijn, net zoals in de meest recente film. Ketnet is voor het eerst aan boord als coproducent, net als TF1, OUFTIVI en Dupuis Audiovisuel​. De nieuwe afleveringen zullen vanaf 2020 te zien zijn op Ketnet. Voor de zender is het een logische stap om 'De Smurfen' te coproduceren. Ze wil namelijk de Belgische animatiesector actief stimuleren door te investeren in animatiereeksen van eigen bodem. Zo was Ketnet de voorbije jaren al coproducent van Belgische reeksen als 'Suske en Wiske Junior' (Grid), 'Stoppeltje' (Belvision), 'ZOOks' (Potemkino – Sancta Media) en 'Mijn Ridder en ik' (Thuristar). Deze series steken ook vlot de landsgrenzen over, waardoor het voor Belgische animatiestudio’s mogelijk is om zich internationaal nog meer op de kaart te zetten.

Vaste waarde

"'De Smurfen' zijn al sinds de jaren '80 een vaste waarde op de VRT en op Ketnet, en met deze nieuwe afleveringen zal dat nog jaren zo blijven", zegt Maarten Janssen, de netmanager Ketnet. "We zijn dan ook heel blij dat we de band tussen Ketnet en 'De Smurfen' nog gaan versterken. We gaan met vol enthousiasme aan de slag om een reeks te coproduceren die zo Belgisch is, én tegelijk zo internationaal is. Dat geldt voor veel animatiereeksen die in ons land gemaakt worden, en daar draagt Ketnet met heel veel plezier actief aan bij. Straffe animatie van eigen bodem, daar zijn we terecht fier op." Ook Véronique Culliford, de dochter van Peyo en de oprichtster en CEO van Peyo Productions en IMPS, is erg blij met het nieuws. "Ik ben erg blij om het werk van mijn vader verder te zetten door het coproduceren van een nieuwe reeks van 'De Smurfen', dit bijna 40 jaar na de start van de universeel bekende reeks. Ik ben er van overtuigd dat we samen met de beste spelers in de markt deze reeks coproduceren en dat we zo nog generaties lang kunnen laten kennismaken met 'De Smurfen'."