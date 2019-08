Ketnet-‘Held’ Dempsey Hendrickx speelt stoere flik Vince in ‘De Buurtpolitie’: “M’n dochter denkt dat ik echt agent ben” CD

31 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Dempsey Hendrickx (32) zal voor altijd een ‘Held’ blijven voor de jonge kijkers. Is het niet op Ketnet, dan wel als agent Vince in ‘De Buurtpolitie’ op VTM. Zijn grootste fan is zonder twijfel zijn 3,5-jarige dochtertje Noor. “Zij zegt tegen iedereen dat ik raar en grappig ben”, vertelt hij in Story.

Vers bloed in het twaalfde seizoen van ‘De Buurtpolitie’. Naast Junes Lazaar, Lisa Gerlo en Idalie Samad versterkt ook Dempsey Hendrickx, die eerder te zien was in de Ketnetreeks ‘Helden’, het bekendste politiekorps van Vlaanderen. De acteur kruipt in de huid van Vince Willems, een aspirant-agent die droomt van een carrière bij de politie en daar nu ook stage loopt. “Mijn personage is een overenthousiaste durfal”, zegt Dempsey. “Hij gaat zonder nadenken over tot actie. In één van de afleveringen zie je hem een brandend huis binnenrennen om de slechterik te pakken. Hij is ook echt wel een streber. Vince wil alles heel goed doen.”

Je mocht Vince zelf mee vormgeven. Is hij een uitvergroting van jezelf geworden?

Dat zou ik nu niet zeggen, maar oké, er steekt wel een beetje van mezelf in hem. Grappige opmerkingen maken, bijvoorbeeld, en iets doen zonder eventjes na te denken. En ik entertain ook graag (lacht). Maar hij is een flik en dat zou ik nooit willen zijn. Het is ook nooit een kinderdroom geweest. Ik wilde maar één ding: op een podium staan.

Ben je ooit zelf al in aanraking gekomen met de politie?

Ik passeer ze weleens op straat en dan knik ik altijd eens vriendelijk. Of ik zeg: ‘Dag collega’, omdat ik dat grappig vind. Maar meerstal kijken ze dan raar terug (lacht).

Heb je een speciale training gevolgd voor je rol?

Ik heb een spoedcursus gekregen van een echte politieagent. Hoe je je wapen moet trekken, een huis binnengaan, iemand moet fouilleren en handboeien omdoen. De instructeur schrok ervan hoe vlot dat ging. Dat vond ik wel een compliment.

Je staat nu al een tijdje op de set van De Buurtpolitie. Hoe is de sfeer onder de nieuwkomers?

Heel goed, we zijn een gezellige bende. En omdat we allemaal ongeveer even oud zijn, heb je ook snel een band. Maar ook met de anciens heb ik een prima contact. Ik heb al scènes gehad met Andy Peelman, Ianthe Tavernier, Willy Herremans en Eric Peeters. De Willy heb ik zelfs al een paar keer laten lachen zonder dat het mocht. Dat soort leuke sfeer hangt er dus op de set.

Ook al verdwijnen er wel enkele ‘oudere’ personages door jullie komst...

Dat wist ik niet. Ik werd gevraagd voor een casting en pas daarna zeiden ze dat ze een nieuwe wind willen laten waaien en dat daardoor enkele personages zullen verdwijnen. We vervangen hen ook niet. Je kunt ons niet vergelijken met iemand die weg is.

(lees verder onder de foto)

De boze commentaren van sommige fans hebben jou dus niet geraakt?

Daar heb ik niet heel hard op gelet, maar de nieuwelingen zijn naar het schijnt wel vooral goed onthaald tot nu toe. En wat eventuele negatieve reacties betreft: ik zou liever hebben dat mensen hun commentaar bewaren tot ze mij in de serie aan het werk hebben gezien. Dat vind ik belangrijker. Trouwens, zulke wissels gebeuren in elk bedrijf weleens. Ik heb ook al verhalen gehoord dat er zogezegd slecht geacteerd wordt of dat ‘De Buurtpolitie’ kinderachtig is, maar daar vind ik niet. Het zijn nu eenmaal echte verhalen, die heel snel gaan en waar veel improvisatie bij komt kijken.

Hoe dan ook, ‘De Buurtpolitie’ blijft wel erg populair. Zeker bij kinderen. Zal je dochtertje Noor ook kijken, denk je?

Daar is ze nog iets te jong voor, ze is 3,5 en kijkt nog niet zoveel tv. ‘Helden’ heeft ze wel al gezien en dat vond ze leuk. Maar ze beseft nog niet goed dat haar papa acteur is. Ze denkt dat ik nu een echte agent ben, ook al leg ik haar uit dat ik doe alsof.

Wat voor vader ben je?

Noor zegt tegen iedereen dat dat ik raar en grappig ben. En dat klopt ook wel (lacht). Ik probeer haar fantasie te blijven prikkelen door veel te spelen met haar. Ik trigger haar door verhalen te vertellen met veel humor. Het resultaat is dat ze nu soms ook al grapjes begint te maken.

Kan je het vaderschap goed combineren met je carrière?

Zoals bij elke ouder is dat een kwestie van planning. Mijn dochter is niet altijd bij mij – haar mama en ik zijn uit elkaar – maar de weken dat ze er is, wil ik wel veel bij haar kunnen zijn. Bij ‘De Buurtpolitie’ houden ze daar ook wel rekening mee.

Zie je de serie als een opstapje om een mooie mediacarrière uit te bouwen?

Voor mij is die al zeven jaar geleden begonnen met ‘Helden’, ‘De Buurtpolitie’ is gewoon een logische volgende stap. Ik hoop de rest van mijn leven te kunnen acteren en presenteren. Op tv, wie weet ooit met een eigen programma, maar ook op een podium. Ik presenteer bedrijfsevents en wielerwedstrijden, speel improvisatietheater en nu ben ik samen met vrienden een theaterstuk aan het maken. Allemaal fijne dingen om te doen!