Kersverse VTM-kok Loïc: "Fier dat mijn programma in heel België te zien zal zijn” MVO/LDW

19 augustus 2019

20u16 1

De nieuwe tv-kok Loïc Van Impe (25) is klaar voor de lancering van zijn nieuwe kookprogramma op VTM. “Ik maak een programma voor VTM en eentje voor RTL TVI. Als fiere Belg wou ik echt dat ik in twee taalgebieden te zien zou zijn, dus daar ben ik in geslaagd”, vertelt hij trots.