Kersverse vriendin van Karl Vannieuwkerke showt 'Vive le Vélo'-shirtje KDL

04 juni 2018

16u29

Bron: Instagram 0 TV Fans van 'Vive le Vélo', het televisieprogramma dat uitgezonden wordt tijdens de Ronde van Frankrijk, kunnen binnenkort ook T-shirts kopen van het programma. Presentator Karl Vannieuwkerke vond in zijn nieuwe vriendin Caroline het beste model om al één van de shirts aan het publiek te tonen.

In het verleden waren er al een keer Vive le Vélo-T-shirts op de markt, maar nu zijn er dus nieuwe ontwerpen. Karl laat op Instagram weten dat de T-shirts in vier verschillende kleuren en prints te koop zullen zijn én dat er voor het eerst ook vrouwenmodellen beschikbaar zijn. Om die al een keer aan het publiek te tonen, schakelde Karl zijn kersverse vriendin Caroline in als model. De reacties op de T-shirts en op Carolines prestatie als model zijn alvast lovend.

Wie een T-shirtje op de kop wil tikken, kan dat over twee weken. Dan worden ze te koop aangeboden bij A.S. Adventure en in de winkels van Deleye in Roeselare, Brugge en Kuurne. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

SNEAK PREVIEW Binnenkort zijn de nieuwe Vive le Vélo! T-shirts (4 verschillende kleuren en prints) tvv Kom Op Tegen Kanker beschikbaar. En voor het eerst ook in vrouwenmodellen verkrijgbaar. SOON MORE #KOTK #de1000km #vivelevelo @eenbe @de1000km @sporza.be Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 03 jun 2018 om 12:06 CEST

❤️ @caroline1oog #inlove Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 22 apr 2018 om 18:07 CEST