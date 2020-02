Kersverse ‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo rijgt tv-opdrachten aan elkaar: "Mijn grote droom? Wonder Woman spelen" Isabelle Deridder

25 februari 2020

00u00 0 TV Ze is amper 20, maar heeft er als danseres en actrice al een hele showbizzcarrière op zitten. Sinds gisteren geeft de Chileens-Belgische Liandra Sadzo mee kleur aan 'De buurtpolitie'. "Ik ben al twee jaar niet meer op vakantie geweest. Ik was voortdurend aan het werk."

Bij het jonge publiek was ze al bekend dankzij rollen in de Ketnet-series 'D5R' en '#LikeMe'. Met 'De buurtpolitie' boort Liandra Sadzo nu een nieuwe generatie kijkers aan. "Toch was dat niet mijn voornaamste drijfveer", zegt de actrice. "Ik ben een grote fan van politiereeksen zoals 'CSI'. Toen ik afgelopen zomer een telefoontje kreeg om auditie te doen voor 'De buurtpolitie', was ik dolenthousiast. Dat beterde niet toen ik te horen kreeg dat ik de rol had. In een politiereeks spelen is voor mij echt een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat. Aanvankelijk was het trouwens de bedoeling dat ik een seizoen eerder zou starten, als één van de stagiairs. Dat ging niet, omdat ik nog opnames had voor '#LikeMe'. De makers wilden gelukkig nog een seizoen op mij wachten, en zo werd ik dus meteen inspecteur Louise Mertens."

Junior Eurosong

Liandra heeft al een hele showbizzcarrière achter de rug. Zo speelde ze in 2010 haar eerste rolletje in 'Zot van A', een film van Jan Verheyen. Twee jaar eerder werd ze al Belgisch kampioene hiphop en in 2009 trok ze als danseres van Laura Omloop naar het Junior Eurovisiesongfestival. Drie jaar later behaalde ze - met een goochelact, jawel - de halve finale van 'Belgium's Got Talent' en in 2017 bracht ze haar eerste boek '100% Liandra' uit.

Met meer dan 87.000 volgers op Instagram mag Sadzo zichzelf ook nog eens een succesvolle influencer noemen. "Soms moet ik mezelf even in de arm knijpen", lacht ze. "Maar ik ga keihard voor mijn carrière. Ik zou het mezelf ook niet vergeven, mocht ik kansen laten liggen."

Dat ze door die werkethiek amper vrije tijd heeft, neemt Liandra er met de glimlach bij. "Ik sta heel vaak voor dag en dauw op om alles rond te krijgen, omdat het me anders niet lukt. Geen probleem, ik ben een workaholic. Ik ben al twee jaar niet meer op vakantie geweest, omdat ik voortdurend - met de glimlach - aan het werk ben. Daarnaast zit ik in mijn laatste jaar Interieur & Design aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen, en dat diploma wil ik echt behalen. Het is belangrijk dat ik iets achter de hand heb, mocht mijn mediacarrière morgen gedaan zijn."

'Thuis' of 'Familie'

Al lijkt Liandra nog niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. Integendeel, ze droomt nu al van de volgende stap in haar carrière. "Een rol in 'Thuis' of 'Familie' zou ik heel erg zien zitten", klinkt het. "Dat is als actrice één van de hoogste dingen die je in Vlaanderen kan bereiken. Misschien zou ik dan wel de dochter van Lars ('Familie'-personage van Kürt Rogiers, red.) kunnen spelen. Het leeftijdsverschil is iets te groot om zijn lief te vertolken", knipoogt Liandra. "En als ik écht mag dromen, dan zou ik willen meespelen in een Marvel-film. Als ze mij bellen voor de rol van Captain Marvel of Wonder Woman, laat ik onmiddellijk alles vallen."