Kerstvakantie start met 2 nieuwe zenders: VTM KIDS en VTM KIDS JR SD

12 december 2018

14u14 0 TV De kerstvakantie begint voor Vlaamse kids met een knal. Medialaan lanceert namelijk twee nieuwe kanalen: VTM KIDS en VTM KIDS JR. De twee kinderzenders brengen nieuwe én vertrouwde programma’s, en worden meer dan ooit de plek waar populaire vloggers thuis zijn.

VTMKZOOM en KADET verdwijnen uit het aanbod, maar jonge kijkers zullen hun favoriete titels niet moeten missen. Heel wat programma’s van VTMKZOOM en KADET worden door VTM KIDS en VTM KIDS JR overgenomen.

VTM KIDS JR brengt vooral populaire animatiereeksen voor de allerjongsten. Naast klassiekers zoals Maya De Bij, Heidi en Brandweerman Sam, kan je er vanaf 22 december ook terecht voor nieuwe titels als Nils Holgersson en Arthur en de Minimoys. VTM KIDS is de zender voor oudere kids waarop veel programma’s van eigen bodem te volgen zijn zoals Wakandy, De Buurtpolitie-Extra, K3 Rollerdisco, maar ook internationale successen zoals Tiny, Bed and Biscuit, Spell Keepers, The Greenhouse, Cave Girl en Braniacs.

Aan het aanbod van kinderprogramma’s vroeg op de dag bij VTM verandert niets. Dat ochtendblok brengt onder de noemer VTM KIDS al sinds oktober 2017 de populairste kinderprogramma’s van de Medialaan-zenders tussen 6 en 10 uur verandert niet. “Vorig jaar hebben we beslist om het ochtendblok bij VTM, onze kinderprogramma’s online en onze evenementen voor jonge kijkers onder te brengen onder de vlag van VTM KIDS. Dat is bijzonder geslaagd. Het is dan ook logisch dat we de lijn gewoon doortrekken en onze aparte kinderkanalen nu ook gaan profileren onder de noemer VTM KIDS en VTM KIDS JR. Met onze kidszenders bereiken we al elke maand meer dan 400.000 jonge kijkers. Een stevige basis waarop we nu verder bouwen aan de toekomst”, vertelt Hoofd Kids Medialaan – Serge Van Eyck.

VLOGLAB Winter

VTM KIDS blijft investeren in eigen producties zoals Wakandy, LOL, Vollenbak Voetbal en K3 Rollerdisco, maar ook in programma’s die zijn afgeleid van VTM-successen zoals De Buurtpolitie - Extra of The Voice Kids - Extra. In de toekomst volgen zeker nog andere creatieve zijsprongen van kindvriendelijke VTM-programma’s. Ook series zoals Pokémon en Star Wars Rebels blijven gewoon lopen. Daarnaast start VTM KIDS vanaf 22 december met een paar internationale successen zoals de spannende serie Spell Keepers, het komische Bed & Biscuit en The Greenhouse over twee groepen getalenteerde jongeren.

Nieuw deze winter is ook VLOGLAB Winter #stories, een serie waarin alle populaire vloggers van VTM KIDS samen winterse avonturen beleven. De vloggers met onder andere Stien Edlund, Michiel Callebout, Angela, Anneleen, Sarah Bossuwé en Tristan blijven daarnaast met hun eigen vlogs deel uitmaken van het DNA van VTM KIDS, en zullen op verschillende kanalen actief zijn: op tv, maar ook digitaal via vtmkids.be, de VTMKIDS-app en op het eigen YouTube kanaal van VTM KIDS. Via YouTube kunnen kinderen ook heel wat extra’s bekijken die niet meteen op de tv-kanalen van VTM KIDS zit.

Online blijven programma’s of extra’s te kijken en te herbekijken op vtmkids.be, in de VTM KIDS-app en via VTM KIDS op YouTube.