Kerstspecial 'Will & Grace' trekt spectaculaire 7 miljoen kijkers MVO

08u36 0 EPA 'Will and Grace' cast: Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally en Sean Hayes TV De kerstspecial van hitserie 'Will & Grace' heeft dinsdag meer dan 7 miljoen kijkers getrokken. Hiermee is het de best bekeken aflevering sinds de seizoensopening van de nieuwe reeks, zo melden Amerikaanse media.

De serie 'Will & Grace' vertelt over de vriendschap tussen een succesvolle homoseksuele advocaat (Eric McCormack) en zijn neurotische beste vriendin (Debra Messing). De reeks liep tussen 1998 en 2006 acht seizoenen en won tientallen prijzen, waaronder een aantal Emmy's. 'Will & Grace' was in het Amerikaanse medialandschap baanbrekend omdat een homoseksuele man zo'n prominente hoofdrol had.

De reeks maakte dit najaar een doorstart die extreem goed is ontvangen. Het plan om na ruim tien jaar een nieuwe reeks 'Will & Grace' te maken ontstond nadat een kort filmpje waarin 'Will & Grace' zich vorig jaar uitspraken tegen toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een enorme hit was geworden op internet.