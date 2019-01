Kennen we Lenny uit ‘Blind Getrouwd’ niet van ergens? Hij nam eerder al deel aan ‘Expeditie Robinson’ MVO

29 januari 2019

09u15

Gisteren kregen we de deelnemers van 'Blind Getrouwd' voor het eerst te zien op tv, maar eentje daarvan kennen we al van ergens... Lenny waagde zijn kans ook al in een ander programma: 'Expeditie Robinson'.

In 2006 trok Lenny naar een onbewoond eiland om daar mee te strijden voor de titel van Robinson. En dat deed hij zeker niet slecht: Lenny won verschillende proeven, werd geen enkele keer weggestemd én belandde zelfs in de finale. Zijn voorliefde voor ‘lange reizen maken met zijn geliefde’ houdt plots wel erg veel steek.

Gelukkig voor hem is zijn kersverse bruid Jolien daar zeker voor te vinden. Zij gaf volmondig haar jawoord toen ze Lenny op het gemeentehuis voor het eerst zag. Nu is het afwachten of de twee binnenkort ook samen op zo’n avontuur vertrekken.