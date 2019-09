Kelly Pfaff triomfeert opnieuw en een weinig verrassende exit in ‘Dancing with the Stars’ IDR

29 september 2019

22u15 0 TV De eerste liveshow van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ leverde opnieuw enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s. Kelly liet opnieuw zien dat ze een te duchten kandidaat is, terwijl Michaël Pas en Christoff onderaan bungelden. En dat bleek voor Michaël, nadat ook het publiek gestemd had, een kloof die niet meer te dichten viel. De acteur moest de show als eerste verlaten.

1) Christoff en Laura

Vorige week moest hij als laatste aantreden, maar deze week mocht Christoff (43) de dansfestiviteiten op gang trappen. Jurylid Jan Kooijman hamerde er vorige week op dat Christoff dansschoenen (in plaats van sneakers) moest aantrekken voor de volgende opvoeringen, en vandaag heeft Christoff alvast geluisterd. Laura en Christoff voerden een Quickstep op, op de tonen van ‘Wings’ van Little Mix. Joanna was niet helemaal onder de indruk en omschreef Christoff als ‘een dansende Mickey Mouse’. Het leverde 22 punten op, even veel als bij de vorige aflevering.

2) Ianthe en Nick

‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier (30) en haar danspartner Nick haalden vorige week - met 29 punten - de op een na hoogste score. Het was dan ook afwachten of hun Weense wals op de tonen van The Weeknd z'n nummer ‘Earned it’ van datzelfde niveau zou zijn. “Ik vond het heel erg mooi en ik vind je heel erg goed”, aldus Jan. Ianthe en Nick kregen er 28 punten voor.

3) Julie en Pasquale

Vorige week kreeg Julie (als jongste deelneemster nota bene) de betwijfelbare eer om samen met nieuweling Pasquale de dansfestiviteiten te openen. Deze week liep Julie twee gekneusde ribben op. Om maar te zeggen: haar parcours bevatte tot nu toe al wel enkele hindernissen. Al was er van zenuwen amper iets te merken tijdens haar Argentijnse tango op de tonen van ‘Copycat’, een van de hits van Billie Eilish. “Ik ben onder de indruk”, aldus Sam. Het leverde 30 punten op.

4) Evy Gruyaert en Frank

Eerder deze week vreesde Evy (40) nog dat haar danskunsten niet voldoende waren, maar de presentatrice leek toch behoorlijk vol zelfvertrouwen toen ze samen met haar danspartner haar cha cha cha (op de tonen van ‘Don’t you worry about a thing’ van Tori Kelly, nvdr) opvoerde. “Je hebt je best gedaan, maar het moet beter”, aldus Davy en Joanna. Het leverde hen toch nog 26 punten op.

5) Ann Pira en Sander

De oudste dame van het gezelschap - 54 lentes, alsjeblieft - liet zich ook deze week niet kennen. Nancy uit ‘Thuis’ bracht samen met Sander een Engelse Wals op de tonen van ‘La Javanaise’ van Madeleine Peyroux. “Ann is een heel elegante vrouw”, aldus haar danspartner. “Het was prachtig”, vond ook Joanna. Jan Kooijman was echter niet helemaal mee en toonde daarom aan Ann wat hij echt verwachtte. De actrice kreeg uiteindelijk ‘slechts’ 23 punten. “Ik ben een beetje teleurgesteld”, aldus de actrice.

6) Michaël Pas en Margot

Vorige week maakte Kulderzipken helaas niet zo’n goede beurt op de dansvloer. Michaël (52) wist toen slechts 21 punten te scoren. “Dit komt binnen”, aldus de acteur. Maar het maakte Michaël ook des te gedrevener om het deze week beter te doen. Samen met danspartner Margot probeerde hij de jury en het publiek te overtuigen met een freestyle op de tonen van ‘Shut up and dance with me’ van Walk The Moon. “Deze week heb ik er wél van kunnen genieten”, aldus Davy. “Respect”, oordeelde Sam dan weer. Al leverde dat, net als bij Ann, niet het verhoopte aantal punten op. Zo wisten Michaël en Margot slechts 23 punten te sprokkelen.

7) Jani Kazaltzis en Björk

Vorige week eindigden Jani (40) en Björk op een gedeelde derde plaats met Julie en Pasquale. Goed, maar het mocht altijd beter, aldus de stylist. En dus ging het dansduo deze week aan de slag om de Rumba onder de knie te krijgen. ‘Lights down low’ van Max werd het nummer waarop ze de harten van de jury en het publiek wilden veroveren. Maar dat liep faliekant af, want Jani haalde amper 20 punten.

8) Kelly Pfaff en Andrei

Vorige week ontpopten Kelly (42) en Andrei zich tot topfavorieten door hun Argentijnse Tango, waarmee ze maar liefst 32 punten wisten te versieren. Het dansduo had deze week dan ook de loodzware opdracht om hun status te verzilveren. ‘R.I.P.’ van Sofie Reyes en Rita Ora vormde het achtergronddeuntje bij hun Samba, en dat bleek een goede keuze. ‘Zullen we knallen’, vroeg Andrei voor hun optreden. En knallen deden ze, want Kelly en Andrei scoorden 29 punten.

9) Viktor Verhulst en Natascha

Vorige week was Viktor (25) - met 18 punten - de enige die een buis haalde voor z’n dansprestaties. De zoon van presentator Gert Verhulst besefte deze week dus maar al te goed dat hij serieus uit z’n pijp zou mogen komen. Dikke pech dus dat Viktor na Kelly zijn moderne dans moest brengen. A great big world en Christina Aguilera begeleidden Viktor en Natascha met ‘Say Something’, wat bij Joanna (en zus Marie) al tranen opleverde. Voor de duidelijkheid: omdat ze het goed vonden. Viktor haalde de topscore van vanavond, met 31 punten.

Dit is de tussenstand na aflevering 2:

Kelly Pfaff en Andrei: 61 punten

Ianthe Tavernier en Nick: 57 punten

Julie en Pasquale: 56 punten

Evy en Frank: 51 punten

Viktor en Natascha: 49 punten

Jani en Bjork: 46 punten

Ann en Sander: 46 punten

Christoff en Laura: 44 punten

Michaël en Margot: 44 punten