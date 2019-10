Kelly Pfaff triomfeert en alwéér een verrassende afvaller in ‘Dancing with the Stars’ IDR

27 oktober 2019

21u48 26 TV De zesde liveshow van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ leverde opnieuw enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s. Vandaag lieten de kandidaten zich van hun meest griezelige kant zien in een speciale thema-aflevering rond Halloween.

Het was heel erg spannend deze week, maar Kelly slaagde er opnieuw in om de eerste plaats in het klassement te veroveren. Samen met Pasquale wist ze maar liefst 37 punten te versieren. Eentje meer dan Julie dus, die dan weer wel de eerste 10 van het programma wist te scoren. Voor Viktor en Ianthe was de eindstand minder positief. Na het tellen van de stemmen moest Ianthe Tavernier uiteindelijk de show verlaten na Michaël Pas, Ann Pira, Evy Gruyaert en Christoff.

Viktor & Natascha

Vorige week bengelden ze onderaan het klassement, maar dat zorgde ook deze week niet voor een verslagen sfeertje in het kamp van Viktor Verhulst. Integendeel, samen met zijn danspartner Natascha probeerden ze deze week de kijkers en de jury te overtuigen met een Quickstep op een remix van Stromaes hit ‘Alors on danse’. “Het gaat beter, maar ik wil je nog meer zien dansen”, aldus Jan. Joanna spoorde Viktor dan weer aan om aan z’n voetenwerk te denken. Het leverde 23 punten op.

Julie & Pasquale

Vorige week zorgden Julie en Pasquale ervoor dat de heerschappij van Kelly Pfaff - die tot dan toe iedere week eerste was geëindigd in het klassement - werd doorbroken. Dat deed het dansduo niet alleen door te schitteren tijdens hun vurige salsa, maar ook door tijdens de groepschoreografie te gaan lopen met het hoogste aantal punten. Logisch ook dat de verwachtingen deze week hoog waren. Hun wapen? Een moderne dans op de tonen van ‘Bad Boy’ van Billie Eilish. “Pasquale kan iedere week meer van je vragen, precies omdat je dat aankan”, oordeelde Sam. “Dit is waanzinnig goed”, vond Jan dan weer. “Ik hoop dat dit voor jou een ticket is naar de halve finale”, besloot Davy. Julie en Pasquale sprokkelden - na al die positieve commentaren - 36 punten.

Jani & Bjork

Vorige week kreeg dit danskoppel minder punten dan verwacht, maar dat leek hun vechtlust alleen maar te hebben aangewakkerd. ‘Born this way’ van Lady Gaga knalde uit de speakers, terwijl Jani en z’n danspartner een energieke Cha Cha Cha. “De wereld is slecht en lelijk, maar jij maakt ze mooi”, aldus Joanna. “Je bent voor mij de beste mannelijke danser en ik hoop je volgende week terug te zien”, stelde Davy dan weer. Een subtiele steek naar Viktor, die als eindtotaal wel 31 punten opleverde.

Ianthe & Nick

Een nieuwe week, en da’s ook een nieuwe dans voor Ianthe en Nick. Zij brachten een Jive op de tonen van ‘Teeth’, een nummer van 5 Seconds of Summer. “Je doet het goed, maar ik mis iets”, oordeelde Jan. Daar was Sam het dan weer niet mee eens. “Ik zie vooruitgang”, zei hij. Gemende reacties dus, waarbij desondanks wel 29 punten werden gescoord.

Kelly & Andrei

De laatsten, maar zeker niet de minsten. Nadat Kelly vorige week het hoogste schavotje moest afstaan aan Julie, leek ze nog meer gedreven om haar danstalent te demonstreren deze week. Andrei bedacht voor haar een Paso Doble op de muziek van New World Sound. Hun dans op ‘Outta my head’ kroop in ieder geval wel in het hoofd van de juryleden. Joanna kwam zelf nog even op de dansvloer om hand - en schouderbewegingen te demonstreren. “Ik denk dat jij ook in je dagelijkse leven een perfectioniste bent”, vulde Davy aan. Het eindtotaal? 37 punten en een eerste plaats!

Dit is de stand na aflevering zes:

Kelly en Andrei: 37 punten

Julie en Pasquale: 36 punten

Jani en Bjork: 31 punten

Ianthe en Nick: 29 punten

Viktor en Natascha: 23 punten