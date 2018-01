Kelly Pfaff over een comeback van 'De Pfaffs': "Als Kenji en Shania zin hebben, waarom niet?" Jan Ruysbergh

30 januari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV Kelly Pfaff (40) en haar gezin stappen deze week in de teletijdmachine van het VTM-programma ‘Groeten Uit’. Zo maakt Vlaanderen nog eens kennis met Shania en Kenji, die sinds het afvoeren van ‘De Pfaffs’ in 2011 uit beeld verdwenen, maar intussen twee opgeschoten tieners zijn. "Een carrière op tv? Oké, maar eerst school afmaken", zegt Kelly in Dag Allemaal.

Twaalf was ze in 1989, het jaar waarnaar Kelly, echtgenoot Sam Gooris (44) en hun kinderen Shania (17) en Kenji (16) worden teruggeflitst in de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Groeten Uit’. "’t Was een hilarisch avontuur voor de kinderen", zegt Kelly. "We wisten eigenlijk al op voorhand dat Kenji en Shania het leuk zouden vinden. Spulletjes uit die tijd, zoals walkmans, vinden zij echt cool. Ten huize Gooris wordt al flink wat afgelachen, maar de kledij die we voor ‘Groeten Uit’ moesten aantrekken werkte extra op de lachspieren.

