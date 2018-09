Kelly Pfaff: "Nee, van De Pfaffs zijn wij niet rijk geworden. VTM hield er meer aan over dan wij" TDS

12 september 2018

Bron: VIER 0 TV Tijdens bedgeheimen stelt James Cook de meest intieme vragen aan een bootgast. Deze keer was het de beurt aan Kelly Pfaff. Ze sprak er over 'De Pfaffs', haar kinderen én over haar eerste keer.

James vroeg zich af of Kelly het zou zien zitten 'De Pfaffs' opnieuw te doen. "Ik vind dat een moeilijke", zegt ze. Ze wil wel meteen een vooroordeel uit de wereld helpen: "Wij zijn daar niet rijk van geworden. Dat is een verkeerd beeld dat de mensen hebben." De bedragen die ze kregen van VTM waren nauwelijks bespreekbaar, zegt ze. "Omdat die clausules zo vast lagen". James wou weten of de familie zich dan niet in het zak gezet voelt. "Ik ga niet meer voor bepaalde mensen werken of met hen samenwerken. Ik zal altijd wel beleefd blijven. Maar in gedachten denk ik er het mijne van", reageerde Kelly diplomatisch.

James vroeg Kelly of ze denkt dat VTM er achteraf gezien meer aan heeft overgehouden dan zij. "Ja, maar ik ben niet iemand die achteraf met slijk gaat gooien", zegt Kelly. "Je krijgt ook veel kansen, hé. Het is nog steeds een fijne samenwerking met hen". Ze heeft in de loop der jaren soms wel moeite gehad met de bekende naam van de familie. "Ik zat in een radioprogramma, en dan krijg je van die bellers: 'ja, het is omdat ze de dochter van is dat ze dat kan doen'. Dat was ik beu".

Afgekraakt online

Of Kelly zich dan schuldig voelt wanneer haar dochter Shania bijvoorbeeld wordt afgekraakt op de sociale media, zoals onlangs om een badpakfoto? "Nee, dan voel ik mij machteloos. Dan zou ik iedereen in elkaar willen kloppen. Van mijn kinderen blijf je af", wordt Kelly kwaad.

Botox?

James wil ook weten of Kelly al plastische chirurgie of botox liet uitvoeren. "Oh, nee. Ik heb zoveel schrik van naalden", klinkt het. Nog iets waar Kelly bang van is: op een weegschaal gaan staan. "Toen ik bij het Ballet van Vlaanderen zat moesten we altijd op de weegschaal. Ik begon gewoon te bléten", blikte ze terug.

Er werd tot slot nog een andere flashback gemaakt: naar de eerste keer van Kelly. "Ik was 18. Het was op mijn verjaardag", lacht Kelly. "Hij had allemaal kaarsjes gezet en een klein flesje bubbels. En van het een kwam het ander. Het was heel liefdevol."