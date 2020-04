Keiharde leugens worden de afvaller in ‘De Mol’ fataal, vlak voor de finale Mark Coenegracht

19 april 2020

21u10 0 TV Studente Alina (20), bankbediende Jolien (25) en advocaat Bart (43) spelen de finale van ‘De Mol 2020’. Opvallend detail: de dames zijn samen amper twee jaar ouder dan Bart. Jolien haalde de finale dankzij een rondje keihard liegen wat haar een finaleticket opleverde. Een groot cadeau. Consultant Christian was als kleinste deelnemer de grootste pineut. Hij kreeg als laatste de gevreesde rode duim net voor de finale.

We moeten het de makers van De Mol meegeven. Zelfs richting finale, waarbij alle kandidaten openlijk toegeven dat ze weten wie de mol is, blijven ze voor boeiende, knappe en mooie televisie zorgen. En blijven ze vooral de kijkers zoveel mogelijk op het verkeerde been zetten. Of proberen ze dat toch. Week na week sneuvelt er een kandidaat die bij flink wat Molfans met zekerheid de alles saboterende mol was. We denken daarbij met plezier terug aan respectievelijk Els, Laure, Salim, Dorien en nu Christian. Wij blijven, zoals we al weken doen, ons geld zetten op super-advocaat Bart Lintermans. Tunnelvisie of niet, ofwel is hij zonder meer de mol. En dan heeft hij zijn medespelers mooi zand in de ogen gestrooid. Ook nu weer was hij de enige kandidaat die ronduit en flagrant wilde mollen. Bij de kofferproef moet hij samen met Christian een gemakkelijke code kraken. Eerst wil hij Christian overtuigen om er niet aan te beginnen, maar wordt meteen tot de orde geroepen. Bij het berekenen van de verschillen, roept hij 327 als uitkomst voor 3 keer 108. Christian blijft kalm en houdt het, terecht, op 324. Perfecte mollenpoging.

Bart is dus de mol, ofwel de keiharde speler die ‘De Mol’ wil winnen. Voor de eer en voor het plezier. En zeker niet voor de nu al ruim 22.000 euro die in de groepspot zit. Extra geld in die pot krijgen was trouwens, met zicht op de finale, duidelijk niet de opperste betrachting van ons quartet. Er werd voor 1.240 euro ‘gestolen’ en nog eens 2.000 euro verdiend bij de beschieting van Christian en Alina. De 5.000 euro die verdiend kon worden in de trein werd te grabbel gegooid.

Finale

Twee dames en één man gaan dus voor de grote finale van De Mol. De erg gedreven studente Alina Lyussina, de al even erg gedreven bankbediende Jolien Derck en ouderdomsdeken en straffe advocaat Bart Lintermans. Wij zijn vooral benieuwd hoe die drie het voor de allerlaatste eliminatieronde, met beslissing over winst en verlies, met elkaar gaan omgaan. De voorbije jaren leverde het niet altijd de meest spannende aflevering op. Dit keer wel?

Dit viel ons nog op bij de vier kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Kon in deze aflevering op geen enkel moment op enig Molwerk betrapt worden. Graaide in het Griekse warenhuis zonder verpinken flink wat eten weg en leverde in het rondje pijlen schieten ook nog eens 2.000 euro voor de groepspot. Was tijdens de kofferproef op de trein de enige van de vier die niet loog. Spurtte in het tussenstation als een gek naar het kistje met extra informatie. Heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze wil winnen omdat ze het geld van de groepspot goed kan gebruiken.

Bart (43), advocaat

Blijft ook net voor de finale en voor de zesde keer op rij met stip onze kandidaat Mol. Lange leve tunnelvisies. Of het voorgevoel. Is wel duidelijk van strategie veranderd. Komt alsmaar minder en minder prominent en leidend aan bod. Maar was wel toch weer de kandidaat die het duidelijkst molde, toen hij bij het kistje met extra tips over de inhoud van de koffers Christian aanmaande om de bijzonder eenvoudig te kraken code niet op te lossen en terug te lopen naar de trein. Christian weigerde pertinent en loste de puzzel snel en eenvoudig op. Speelt in de trein nagenoeg perfect. Biecht zogenaamd op dat hij gelogen heeft en zorgt er zo voor dat Jolien als enige met een vrijstelling uit de trein stapt. En 5.000 euro aan de groepspot voorbij gaat.

Christian (26), consultant

Voelde na de treinproef de bui hangen. ‘Ik ben genaaid’ concludeerde hij terecht. Had duidelijk minder hard en minder goed gelogen dan Jolien, die het hele hoopje belazerde. Kon zich tijdens het stelen in het warenhuis uitleven, maar werd uiteraard bij een derde opeenvolgend rooftochtje in hetzelfde warenhuis betrapt. Waar zou dat niet gebeuren? Vreemd is wel dat Alina daar zonder meer naar buiten mocht met een baguette onder haar t-shirt. Raar.

Jolien (25), bankbediende

Kon ook nu alweer niet op zware Molvergrijpen betrapt worden. Is wel een keiharde leugenaar die enkel en alleen voor de overwinning gaat. Enkel Bart heeft daar begrip voor. Alina en Christian voelen zich duidelijk bedrogen. In de auto hangt na de treinproef dan ook een erg onbehaaglijk sfeertje….

Gesneuveld

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar.

Els, lerares uit Tielt

Laure, management assistant, uit Duffel.

Salim, shopmanager bioscoop, uit Mechelen.

Dorien, sauna-uitbaatster, uit Balen.

Christian, consultant, uit Brussel.

In de pot:

Voor de groep: 22.235 euro

Verloren: 62.125 euro

Hoogste Mol-gehalte

1. Bart

2. Alina

3. Jolien

Kandidaat winnaar

1. Bart

2. Jolien

3. Alina