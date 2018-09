Keert dokter Callie terug naar 'Grey's Anatomy'? TK

27 september 2018

09u15

Bron: ANP 0 TV Sara Ramirez staat open voor een terugkeer naar 'Grey's Anatomy'. Ze speelde tien seizoenen lang dokter Callie Torres in de ziekenhuisserie, waar ze in 2016 vertrok.

Bedenker van de show Shonda Rhimes maakte eerder bekend dat ze had geprobeerd Sara te strikken voor een gastrol in de laatste aflevering van het veertiende seizoen. Daarin nam Jessica Capshaw, die in de serie Callies ex-vrouw Arizona speelde, afscheid. Sara heeft inmiddels echter een vaste rol in 'Madam Secretary', en volgens Shonda lieten de makers van dat programma haar geen tijd vrijmaken voor een gastrol in Grey's. "Maar we houden van haar. Altijd. Dit is haar thuis. Kom naar huis, Callie", grapte Shonda in een Instagram Q&A.

Sara leek dat gisteren recht te willen zetten. "Voor de duidelijkheid, CBS is niets dan goed en gul voor me geweest", twitterde ze over de zender achter 'Madam Secretary'. "Ze staan open voor de terugkeer van Callie." Volgens de actrice is concurrent ABC, die Grey's Anatomy uitzendt, nu aan de zet.

Callie Torres dook op in het tweede seizoen van 'Grey's Anatomy' als nieuwe liefde van dokter George O'Malley. Ze trouwde en scheidde van hem, en bleek in latere seizoenen biseksueel. Die verhaallijn en de relatie van Callie met vrouwelijke arts Arizona Robbins zijn veelgeprezen. Callie is met 239 afleveringen het langst meedraaiende LGBTQ-personage op de Amerikaanse televisie.

