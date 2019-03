Keeper Frank Boeckx over zijn psychologische strijd als topsporter: “Ik gaf over om te kunnen afvallen” TK

20 maart 2019

Een recente studie wijst uit dat 1 op 4 voetballers kampt met angsten en depressie. Sportpsycholoog Jef Brouwers en keeper Frank Boeckx, die zelf kampte met psychologische problemen, kaartten in ‘Van Gils & Gasten’ het probleem binnen de voetbalwereld aan. Frank: “Ik werd telkens gewezen op mijn overgewicht en begon over te geven om af te vallen. Ik wilde eraan werken, maar er was druk en ze werkten met boetes. Allemaal triggers die een sporter niet motiveren.”