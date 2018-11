Katy Perry en Edith Piaf zorgen voor winst in ‘De Slimste Mens’: het beste uit aflevering 22 Mark Coenegracht

21 november 2018

22u55 0 TV Wie nog niet wist wat ‘the floss’ was, die weet het nu voor eens en altijd. Het is het armzwaaidansje dat bij ‘Swish Swish’ van Katy Perry hoort. Het werd vanavond bijzonder kramakkelig uitgevoerd door ‘Slimste Mens’-kandidaten Wouter, Rani en Sven, want die hadden alles over voor de mogelijke winst van 10 seconden. Rani won de dansproef, en wat later ook de quiz.

Niet dat het enig belang had voor de eindscore, maar een minister, een ondernemer en een gewaardeerd presentatrice die ‘de floss’ willen imiteren om er 10 seconden mee te verdienen, het kan dus écht in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. We waren het bijna vergeten, maar eindelijk pakte Erik Van Looy nog eens uit met de door ons geliefde en door de kandidaten gevreesde en gehate doe-proeven. ‘Do the Floss’ was de simpele opdracht. Enkel Rani kwam een beetje in de buurt van het origineel.

Vanavond werden er ook wist-je-datjes rondgestrooid. Zoals: Erik Van Looy en Rani de Coninck kunnen beiden hun arm niet hoger dan hun schouder brengen, of hij schiet uit de kom. En ook: Wouter Vandenhaute kruipt één keer per jaar in een botsauto op de kermis. Omdat hij dat naar eigen zeggen graag doet. En we leerden dat er al eens een mopje de mist ingaat. Zoals Barbara Sarafian die door de grond wil zakken, maar te lang worstelt met het pookje van haar stoel om effectief te verlagen.

Acteur Stefaan Degand mocht nog eens in de jury zetelen en deed dat weer voortreffelijk. Zijn openingszin met de gespeelde intimidatie naar minister Sven Gatz toe was geweldig. “Binnenkort zijn het weer verkiezingen, dus…” Wat later is hij hilarisch als hij aan Van Looy smeekt om ook zestig seconden tijd te krijgen.

Over de quiz zelf kunnen we kort zijn. Met minister Sven Gatz heeft ‘De Slimste Mens’ er een goede en leuke kandidaat bij. Ontspannen, gevat en een prima speler. Dat is wat ze bij ‘De Slimste Mens’ graag hebben. Toch won hij niet. Hij overleefde wel, wat al een prestatie is voor een politicus. In de finale leek Wouter nog even het laken naar zich toe te trekken, maar Sven maakte het af met een sterke eindspurt door vier goede antwoorden te bedenken over Edith Piaf. Dat hij daar ook bokser Marcel Cerdan bij vernoemde, was straf. Exit Wouter, voor wie de opdracht toch al vervuld was: hij is zeker van een plaatsje in de finaleweken. Meer moest dat niet zijn.

De leukste quotes

Sven Gatz: “Iedereen heeft zo zijn onhebbelijkheid. Ik ben RWDM-supporter.”

Erik Van Looy (nadat Wouter oppert dat hij ‘De Slimste Mens’ zou moeten kopen): “Volgens mij hebt ge hem al eens gehad, maar ge hebt hem weer verkocht.”

Wouter Vandenhaute (over zijn parcours in de quiz): “Zoals in het voetbal. Slecht spelen en toch winnen. Maar het blijft niet duren.”

Erik Van Looy (tegen Rani): “Jij bijt dus kinderen en je liegt…” Waarop Rani: “Ja, ik ben de ideale moeder, maar ik kan wel flossen.”

Kantelmomenten

Wouter Vandenhaute begint alweer zwak. Geen winst in ‘3-6-9’, een slappe ‘Open Deur’ en een matige ‘Puzzel’ waarbij hij geen tijd inpikt van de concurrentie. Na drie ronden staat hij op 62 seconden. Sven Gatz is meteen goed mee en neemt de leiding.

In de fotoronde wordt er met twee maten en gewichten gewerkt. Nieuwkomer Gatz krijgt een makkie met bekende grote namen. Wouter en Rani krijgen een nauwelijks te raden fotoronde. De ene moet dierengeluiden raden, de andere vermaarde schilders. Gatz gaat zo over 300 seconden.

De vaak alles bepalende filmronde begint opnieuw sterk voor Wouter, die geen maximum haalt uit het ‘sir’-moment van Ringo Starr, maar toch vier goede antwoorden weet en dan 50 seconden wint bij het fragment van Rani over Robbie Williams. Zijn achterstand is evenwel te groot. Rani wint.

In de finale zijn de heren aan elkaar gewaagd. Wouter lijkt eerst te gaan winnen, dankzij vier goede antwoorden over de plaatsen waar de populairste marathons zijn gelopen, maar Sven Gatz speelt verrassend uit met vier goede antwoorden over Edith Piaff. Reken maar dat hij nadien even ‘Non, je ne regrette rien’ heeft geneuried.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Rani De Coninck 353 sec.

2. Sven Gatz 319 sec.

3. Wouter Vandenhaute 251 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 5 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen

4. Wouter Vandenhaute 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Viktor Verhulst 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

VRT-nieuwsanker Annelies Van Herck