Katty en Jopi Martens uit ‘The Sky Is The Limit’: “Jaren in onze eigen showroom geslapen” Jean D’hont en Silke Denissen

26 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Tegenwoordig verkoopt hij samen met zijn vrouw Katty bedden van 100.000 euro, maar het leven zag er ooit heel anders uit voor Jopi Martens (63), die vanavond een hoofdrol opeist in ‘The Sky Is The Limit’. Op z’n vijftiende liep hij van huis weg en dat zorgde ervoor dat hij moest zien te overleven met slechts enkele euro’s per week. “Ik zal nooit vijf eurocent laten liggen op straat.”

In de luxueuze zaak van de familie Martens in Aarschot gaan de bedden van Belgische makelij voor maar liefst 100.000 euro over de toonbank. Iets waar pater familias Jopi alleen maar van kon dromen toen hij op z’n vijftiende van huis wegliep. Waarom wil hij liever niet kwijt, maar feit is wel dat hij al liftend van Sint-Niklaas naar zijn zus in het Nederlandse Zeeland trok, die daar een camping runde. Jopi stak er meteen de handen uit de mouwen: “Ik werkte er zeven op zeven, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. En tijdens het weekend verdiende ik nog wat bij in een discotheek. Met mijn spaarcenten kocht ik een caravan van mijn inmiddels overleden broer Freddy, een jaar later een tweede, en toen kocht ik er zes.”

Eieren ruilen

Pas in 1981 keerde Jopi terug naar België, toen hij viel voor de charmes van een Vlaamse vrouw. “Ze runde een beddenzaak”, vertelt hij. “Ik verkocht mijn hele hebben en houden in Nederland en ben haar gevolgd. Heel haar pand heb ik verbouwd, maar op de dag van de opening ontdekte ik dat ze mij had bedrogen. Daar stond ik dan, met lege handen.”

Maar Jopi bleef niet bij de pakken neerzitten. “Oh, ik ben al dikwijls van niets naar alles en terug naar af gegaan”, haalt hij de schouders op. “Zoals die ene keer dat ik in een impulsieve bui al m’n centen had uitgegeven aan een gloednieuwe sportwagen. Geld voor een omniumverzekering had ik niet meer. Diezelfde nacht reed ik die wagen in de prak en was ik alles kwijt. Er zijn periodes geweest dat ik met tien gulden (minder dan vijf euro, red.) per week moest zien te overleven. Gelukkig had ik in die periode een paar kippen, waarvan ik de eieren ruilde voor een warme maaltijd bij mijn zus en haar vriend, die een restaurant had in Zoutelande. Ik zal dan ook nooit vijf eurocent laten liggen op straat.”

Zo zat als een Zwitser

Niet lang na het debacle met de Vlaamse vrouw werd Jopi, opnieuw vrijgezel, door een vriend uitgenodigd op een trouwfeest. Omdat hij het niet zag zitten om er alleen naartoe te gaan, regelde zijn vriend een blind date met een zekere Katty. Dat zij later zijn vrouw zou worden, had niemand kunnen vermoeden, want het afspraakje verliep redelijk problematisch. Jopi maakte niet echt een goede indruk, vertelt Katty. “Ik kwam net uit een relatie en deed vier jobs om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zorgde ik ook voor mijn zieke mama. Ik wist niet wat eerst gedaan en kwam dus veel te laat aan op mijn date met Jopi. Ik zie hem daar nog aan de bar zitten, met een paar andere vrouwen, zo zat als een Zwitser. Ik dacht: no way dat ik met die pipo naar een trouwfeest ga. Uiteindelijk hebben we toch nog een leuke avond beleefd. Maar toen ik Jopi de volgende dag wilde verrassen op zijn werk, keek hij me vreemd aan en zei hij: ‘Euhm, wie bent u?’”

Laatste centen

Katty blies kwaad de aftocht, maar Jopi bleek toch geïnteresseerd. Hij bood zijn excuses aan en vroeg haar om een tweede kans. En die kreeg hij ook. “Van toen af is het allemaal heel snel gegaan”, vertelt Katty. “Een paar maanden later nam hij een beddenzaak over. Ik gaf alles op, verkocht mijn huis, en volgde hem naar Aarschot.”

Toch gingen de zaken niet meteen vlot: “De eerste maand verkochten we één bedje. Na drie maanden was ons spaargeld zo goed als op.” Katty besloot in een ultieme poging haar laatste centen aan reclame voor de zaak te spenderen: “En plots ging de bal aan het rollen. Al hebben we nog acht jaar in onze showroom geslapen. Voor een eigen bed hadden we geen geld.” Intussen zijn de tijden veranderd, lacht Jopi. “Nu hebben we zelf een waterbed én een viermotorige boxspring.”