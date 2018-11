Katrien Devos leeft maandenlang alléén maar voor ‘De Kotmadam’: “Daarna moet ik anderhalve maand uitzieken” Erik Segers

15 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Tijdens opnamen van ‘De Kotmadam’ raak ik geen druppel alcohol aan”, zegt Katrien Devos (67) in Dag Allemaal. Nu zondag start het alweer 23ste seizoen van de VTM-comedyreeks. Maar wie denkt dat het routine is geworden voor de actrice, heeft het mis. ‘De Kotmadam’ is zo hard werken voor haar, dat ze nadien anderhalve maand moet uitzieken.

Al van in de tijd dat de dieren nog konden praten: al zo lang lijkt Katrien Devos enkele maanden per jaar in de huid van kotmadam Jeanne Piens te kruipen. Komende zondag start op VTM het 23ste seizoen en het 24ste is ook al ingeblikt. Katrien kan weer eventjes van wat rust genieten. “Een carrière is een steengroeve”, zegt ze. “Met hamer en beitel moet je daar een vorm uit kappen. Liefst een vorm met inhoud. Da’s acteren, een zeer nederige bezigheid. Al de poeha die sommigen errond maken, is niet aan mij besteed.”

Blijft er na 24 jaar nog wel beitelwerk over aan ‘De Kotmadam’?

Nog veel, zelfs. Geloof me, spelen in ‘De Kotmadam’, dat doe je niet zomaar. Grote namen die bij ons een gastrol spelen, zeggen op het einde van een draaidag vaak: ‘Ik had dit serieus onderschat. Het is hier hard werken.’ Elke opname pakken we aan alsof het dag één is. En als we merken dat we iets al hebben gedaan, zoeken we naar een manier om dat onderwerp een andere invulling te geven.

Voor jou blijft het boeiend, dus.

Zeker. Maar als het wordt uitgezonden, durf ik niet direct te kijken. Bang voor wat beter kon. Ik neem het wél op, voor later.

Je legt de lat hoog voor jezelf.

