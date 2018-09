Katrien De Becker speelt met plezier lesbische Tania in ‘Thuis’: "Mama die een vrouw kust, mijn kinderen vinden dat niet erg" Frederik Velghe

21 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Twee jaar nadat ze als feeks June definitief uit ‘Familie’ verdween, heeft Katrien De Becker (47) weer een stevige tv-rol te pakken. Bij grote concurrent ‘Thuis’ dan nog, waar ze Tania, de nieuwe love interest van dokter Ann zal spelen. En daar voelt Katrien zich prima bij. "De sfeer is hier veel gemoedelijker dan bij ‘Familie’", zegt ze in Dag Allemaal.

Haar laatste tv-optreden was er één dat de ­‘Familie’-fans niet snel zullen vergeten. Want in die soap was Katrien De Becker de opperfeeks June. Een moord, enkele moord­pogingen, een rivale laten verkrachten en vervolgens zelf om het leven gebracht worden. Een spraakmakende rol. En dat zal nu, in ‘Thuis’, niet anders zijn. Zij het om een heel andere reden. Als keukenverkoopster Tania wordt ze de nieuwe liefde van dokter Ann.

Een West-Vlaamse keukenverkoopster dan nog, Katrien. Maar daar merken we weinig van op het scherm.

Je bedoelt dat ik niet West-Vlaams klink? Als een soort van vrouwelijke Donald Muylle? (lacht) Nee, dat had ik niet gekund. Maar ik ben dan ook een verkoopster, hé. Ik moet wat op m’n taal letten. En voor het verhaal is het vooral nodig dat ik vrij ver weg woon, aan de kust. 

Voorlopig weet je nog niet of je in ‘Thuis’ opnieuw vertrokken bent voor enkele jaren, zoals in ­‘Familie’ het geval was.

Klopt, dat is afwachten. Op dit moment draaien we de afleveringen die in januari op het scherm zullen komen, en mijn contract loopt nog tot eind van dit jaar. Ik veronderstel dat ik over enkele weken te horen zal krijgen of mijn rol langer doorloopt of binnenkort ­alweer gedaan is.

Voor jou mag het gerust iets voor de lange termijn zijn?

Heel graag, ja. Zeker omdat de sfeer op de set me echt ­positief verrast. Het is echt aangenaam werken bij ‘Thuis’. Als mijn rol zou stoppen, zou ik de set en mijn collega’s zeker ­missen.

Vergelijk de ‘Thuis’-set eens met die van ‘Familie’, Katrien?

Moeilijke vraag. De sfeer op beide sets is zeker anders. Bij ‘Thuis’ zijn de makers heel transparant, daar hou ik wel van.

Transparant?

Welja, ik heb van bij het begin veel contact met de schrijvers. Ze vragen me geregeld hoe ik me voel en wat ik van de scenario’s vind. Na enkele opnamedagen was er zelfs al een eerste evaluatie met de producer. Uitstekend vind ik dat. Het versterkt het gevoel dat we allemaal sámen aan een goed product werken.

En dat was bij ‘Familie’ minder het geval?

Ik had er alleszins veel minder contact met de schrijvers. Bij ‘Thuis’ gaat het er allemaal wat gemoedelijker aan toe, zeg maar. En dat is leuk.

Wat ook verfrissend zal zijn voor jou: Tania staat mijlenver af van June.

Tania is inderdaad open, warm en vrolijk, en ze staat positief in het leven. Met die eigenschappen leunt ze veel dichter aan bij mijn karakter dan June. Gelukkig maar. (lachje) 

Had je er last van dat mensen jou op straat vereenzelvigden met die harde, ongenaakbare June?

Dat viel goed mee. Als ik eens werd aangesproken, kreeg ik te horen dat ik in het echt heel goed overkwam. Een compliment, dus. Anderen hadden het misschien moeilijker om het onderscheid te maken, maar dat stoorde me nooit. ’t Is niet zo dat ik nu denk: eindelijk zullen de mensen me graag zien!

Jouw opvallende make-over zal ook wel helpen om afstand te creëren van June.

De mensen van de styling vonden dat een goed idee, omdat ik vaak scènes met Katrien De Ruysscher zal spelen en er dus wel wat contrast moest zijn tussen onze looks. Mijn ­kapper, die ik via Martine ­Jonckheere leerde kennen, maakte er iets pittigs van. Iets wat goed past bij Tania’s ­persoonlijkheid.

Niet onbelangrijk: Tania valt op vrouwen.

Klopt. En dokter Ann zal haar love interest worden. Da’s wel speciaal natuurlijk, maar ik heb er geen seconde over ­moeten nadenken toen ze me vertelden dat het een lesbische rol zou zijn.

Ook niet toen je te horen kreeg dat er ook kusscènes bij horen?

Ach, dat houden we professioneel, hé. Ik heb ook al veel mannen moeten kussen als actrice, da’s uiteindelijk hetzelfde. En ’t helpt natuurlijk dat het fijn samenwerken is met Monika Van Lierde. We vertrouwen elkaar helemaal.

Hebben jouw puberende kinderen er geen problemen mee dat hun mama vrouwen gaat kussen?

Och, Georges (14) en Emely (13) vinden dat helemaal niet erg. Dit is gewoon één van de vele rollen die hun mama speelt. ’t Is dus ook niet zo dat ze dolenthousiast zijn omdat ik nu in ‘Thuis’ opduik. Ze zullen het wellicht ook niet zien, ze kijken niet naar ‘Thuis’ of ‘Familie’.

Heb jij trouwens nooit gepanikeerd de afgelopen twee jaar, toen een tv-job zich niet meteen aandiende?

Voor ik bij ‘Familie’ begon, kon ik ook al goed rondkomen met m’n stemmenwerk en communicatie-opdrachten. ‘Familie’ was een extraatje, een spaarpot voor kalmere tijden. Dat kwam dus van pas. En ja, financieel was het allemaal iets minder, maar we hebben dat niet zo gevoeld. Nu zal ik het trouwens opnieuw zo aanpakken. ‘Thuis’ wordt een spaarpot voor later.

Stilletjes in een hoekje zitten treuren is niet aan jou besteed?

O nee, ik neem het leven met beide teugels vast. En ik ga ­zélf op zoek naar werk. ­Actrice is een ruim beroep, hé. Zo heb ik recent iets opgestart dat ik hopelijk kan toepassen in Gasthuisberg in Leuven. Het neigt naar creatieve therapie. In mijn wereld móet je initiatieven nemen.

Hoe gaan jouw kinderen om met die werkonzekerheid? Zijn zij nooit ongerust in jouw plaats?

Nee, niet echt. Mijn positiviteit straalt af op hen. Het helpt ook dat alles bij ons bespreekbaar is. Ook toen ik tijdens m’n echtscheiding door een moeilijke periode ging, was dat zo. Het mogen dan pubers zijn, we kunnen nog altijd heel goed met elkaar praten. Stress of druk krijgt geen kans in ons huishouden.