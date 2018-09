Katrien De Becker is niet de enige actrice die zich thuis voelt bij 'Familie' én 'Thuis' KDL

11 september 2018

14u14 0 TV Vandaag raakte bekend dat Vandaag raakte bekend dat Katrien De Becker vanaf woensdag te zien zal zijn in 'Thuis' . Katrien raakte bij het grote publiek bekend als June in 'Familie', maar de actrice is lang niet de enige die de overstap maakte van de VRT-soap naar de VTM-soap of omgekeerd. Een overzichtje!

LIEN VAN DE KELDER

Rol in 'Thuis': Sofie Bastiaens (2001 - 2008)

Rol in 'Familie': Marie Devlieger (2017 - heden)

Lien verdween uit 'Thuis' nadat haar personage gewurgd werd door Mike en teruggevonden werd in een grot in de Ardennen. In 'Familie' speelt ze de rol van Marie Devlieger, die naast accountmanager VDB Fashion ook de ex-vriendin is van Lars De Wulf.

HANS DE MUNTER

Rol in 'Thuis': Robert Swerts (1998, 2002, 2004 - 2005)

Rol in 'Familie': Dirk Cockelaere (2010 - 2014)

Hans De Munter gaat de 'Thuis'-geschiedenis in als serieverkrachter Robert Swerts. Tot hij zijn ware gelaat toonde, wist hij ook het hart van Marianne Bastiaens voor zich te winnen. In 'Familie' speelde Hans een bravere rol. Hij kroop in de huid van Dirk Cockelaere, de eerste echtgenoot van Rita Van den Bossche, en vormde later een koppel met Nathalie. Hans verdween uit de soap toen Dirk, die Alzheimer had, besloot euthanasie te plegen.

WIM VAN DE VELDE

Rol in 'Familie': Bart Van den Bossche (1997 - 2000)

Rol in 'Thuis': Ruben Huisman (2016 - 2017)

Na een tijdsprong in 'Familie' nam Wim de rol van Bart Van den Bossche voor zijn rekening. Enkele jaren later verdween het personage uit de serie en later keerde Bart terug, maar dan gespeeld door Chris Van Tongelen. In 'Thuis' beleefde Ruben een flirt met Karin Baert, maar uiteindelijk verhuisde hij met zijn vriendin Chiara naar Stanford nadat hij een aanbieding kreeg om daar aan de universiteit te doceren.

RONNY DAELMAN

Rol in 'Thuis': Sam Bastiaens (2002 - 2009)

Rol in 'Familie': Dries Van Renterghem (2016)

Ronny speelde in 'Thuis' de rol van Sam, de zoon van Eric en Martine en de broer van Sofie. Hij had er relaties met Femke en Aisha, maar uiteindelijk bleek Dorien zijn droomvrouw. Het koppel verdween uit de reeks nadat ze naar Lanzarote verhuisden. In 'Familie' kroop Ronny in de huid van Dries Van Renterghem, een charmante securityman met scherpe kantjes.

ERIK GORIS

Rol in 'Familie': Rob Gerrits (1999 - 2011)

Rol in 'Thuis': Guy De Herdt (2011 - 2012)

In 'Familie' verloor Erik Goris als voormalig crimineel Rob zijn hart aan Rita Van den Bossche. Na heel wat perikelen zoals een gokverslaving en vele relaties, sterft Rob nadat Bert hem enkele rake klappen geeft met een brandblusapparaat. In 'Thuis' kroop Erik in de huid van loodgieter en vrijwillig brandweerman Guy De Herdt die een relatie had met Mayra. Nadat zij lesbisch blijkt te zijn, wordt Guy verliefd op Julia, maar nadat bekend raakt dat hij een moordenaar is, wil niemand nog iets van hem weten. Nadat Guy enkele mensen gijzelde, wordt hij opgepakt en verdwijnt hij uit de reeks.

BOB DE MOOR

Rol in 'Thuis': David Machiels (2012, 2014 - 2015, 2017, 2018)

Rol in 'Familie': Pierre De Mulder (2017 - heden)

Bob is de enige acteur die gelijktijdig in beide soaps te zien was. Tot vorige week speelde hij de rol van David, de vader van Mayra, die samen naar Kaapverdië trokken. In 'Familie' speelt Bob dan weer de vader van Zjef, met wie hij een moeilijke band heeft. Bob was ook te zien in 'Tour de Zjef', de zomerreeks van 'Familie'.

CHRISTEL DOMEN

Rol in 'Thuis': Martine Lefever (2002 - 2009)

Rol in 'Familie': Nathalie De Bie (2012 - 2014)

Christel maakte haar opwachting in 'Thuis' als Martine, de echtgenote van Eric Bastiaens, die samen met hun Sam en Sofie tijdelijk bij Eric's nicht Marianne logeert. Na een kortstondige affaire met muziekleraar Arno, komt er een einde aan het huwelijk van Martine en Eric en later vindt ze de liefde bij Werner Van Sevenant met wie ze de Fit & Fun opent. Na een hartinfarct van Eric kiest Martine toch weer voor haar ex. Ze hertrouwen en verdwijnen uit de reeks nadat ze op wereldreis vertrekken. In 'Familie' speelde Christel de rol van Nathalie, de ex-vrouw van Dirk Cockelaere, die later in de soap een relatie begint met dokter Paul Jacobs.

BRAAM VERRETH

Rol in 'Thuis': Franky Bomans (2009 - 2011)

Rol in 'Familie': Simon Feyaerts (2013 - 2017)

Braam nam in september 2009 de rol van Franky Bomans in 'Thuis' over van acteur Josip Koninck. Nadat Braam als Franky naar Amerika trok met zijn man Tibo, werd Braam vervangen door Jef Hoogmartens. In 'Familie' speelde Braam de rol van Simon, de kleinzoon van Jan Van den Bossche. Zijn liefde voor Stefanie maakt Simon zo blind dat hij haar ontvoerd en in de gevangenis terecht komt.

MAXIME DE WINNE

Rol in 'Thuis': Tibo Timmermans (2011 - 2013)

Rol in 'Familie': Quinten Godderis (2015 - heden)

Maxime mocht als spoedverpleger Tibo de partner van Franky - en vader van Jana - spelen in 'Thuis'. Eind oktober 2013 verliet hij de soap toen hij met Franky naar Amerika trok. In 2015 maakte Maxime zijn opwachting in 'Familie' als IT'er en rolstoelatleet Quinten Godderis die een collectie voor mensen met een beperking mag maken voor VDB Fashion. Maxime is momenteel nog steeds in 'Familie' te zien.

JANINE BISCHOPS

Rol in 'Thuis': Jenny Verbeeck (1995 - 2016)

Rol in 'Familie': Brigitte (2017 - heden)

Janine was al in de eerste aflevering van 'Thuis' te zien als Jenny Verbeeck. Doorheen de jaren had haar personage tal van relaties, onder anderen met Frank Bomans en Leo. Nadat Bianca, de dochter van Jenny, die in Marokko woont, haar been breekt, beslist Jenny om samen met Leo voor onbepaalde tijd naar Marokko te gaan. Leo kwam na een tijdje terug maar Jenny besloot in Marokko te blijven om voor Bianca te zorgen die zwanger bleek te zijn. Een paar maanden later besloot Jenny om ook terug te keren, maar ze zakte in de luchthaven in elkaar wegens een hartaanval en ze stierf uiteindelijk, maar haar overlijden kwam niet in beeld. Na haar ontslag bij 'Thuis', kreeg Janine de kans om even mee te spelen in 'Familie'. Ze kroop er in de huid van Brigitte, de moeder van Lars en Amelie en is nog steeds af en toe in de soap te zien.

LOTTE VANNIEUWENBORG

Rol in 'Thuis': Katrien Snackaert (2008 - 2013)

Rol in 'Familie': Eva Vennens (2017 - heden)

Lotte maakte haar opwachting in 'Thuis' als Katrien, de dochter van Julia en zus van Paulien. In december 2012 beslist Katrien om in Afrika voor Artsen zonder Grenzen te gaan werken. In april 2015 keert ze even terug om het huwelijk van Luc en Julia bij te wonen. Sinds september 2017 is Lotte af en toe in 'Familie' te zien als Eva, een oude en goede vriendin van Zjef. Eva is lesbisch en wanneer zij en haar vriendin Manon, beslissen dat ze een kindje willen, vragen ze Zjef als zaaddonor. Omdat Zjef niet geschikt is als donor, kiezen de twee voor Rudi, de man van Zjef, als vader van hun kindje. In augustus 2018 wordt na de tijdsprong duidelijk dat hun dochtertje Fien tijdens de zomer geboren is.

LUK DE CONINCK

Rol in 'Familie': Dr. Guy Maeterlinck (1999 - 2007, 2008)

Rol in 'Thuis': William 'Henri' Degreef (2015 - 2016)

Luk maakte zijn opwachting in 'Familie' als Guy, een gerenommeerde hartchirurg in het plaatselijke ziekenhuis. Hij is de vader van Thomas en Femke Maeterlinck en wordt bijgevolg de schoonvader van Peter Van den Bossche. Door de jaren heen heeft hij relaties met Monique, Eefje, Annemarie en Eline. Luk verdween uit de reeks toen Guy aan de slag kon in een gerenommeerde Amerikaanse privékliniek. In 'Thuis' kroop Luk in de huid van William Henri Degreef, de love interest van Marianne Bastiaens. Hij blijkt een erg duister kantje te hebben en verdwijnt in de cel na de moord op Hélène en moordpoging op Marianne en Tom.