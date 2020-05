Kato voert het begrip ‘zeesterren’ in in ‘Liefde voor Muziek’? TDS

04 mei 2020

12u31

Bron: VTM 0

In ‘Liefde voor Muziek’ maken Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings zich maandagavond klaar voor een avond vol muzikale cadeautjes. Het leek wel voorbestemd: Tom raakte bekend met zijn gitaar, Kato met haar ukelele. In 2018 sloeg de vonk over en bundelden de twee singer-songwriters hun passie voor muziek én voor elkaar. Ze verbaasden de andere artiesten en de kijker de afgelopen weken keer op keer en Vlaanderen noemt hen dé revelatie van dit seizoen. Aan nummerkeuze geen gebrek deze keer want naast nummers van The Starlings, is er ook keuze uit het solo-repertoire van Tom of Kato!

