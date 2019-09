Exclusief voor abonnees Kathy uit ‘Over Winnaars’ raakte deels verlamd na een herseninfarct: “Sindsdien doe ik gewoon m’n goesting”



Redactie

12 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Kathy (27) was 24 toen ze door een beroerte zowel haar spraak als de controle over haar rechterzijde verloor. Na drie jaar revalideren is ze nog niet helemaal de oude, maar daarom niet minder gelukkig. En daar zit Koen Wauters, die met haar ging kajakken tussen de walvissen, zeker voor iets tussen.

“Sorry dat ik wat trager praat”, zegt Kathy meteen wanneer we haar ontmoeten. Maar dat -wellicht blijvende gevolg van haar beroerte drie jaar geleden -vergeet je meteen wanneer je de fonkeling in Kathy’s ogen ziet. Dat deze vrouw vol levenslust door het oog van de naald kroop, valt haast niet te geloven. Op 24 oktober 2016, werd ze thuis bij het afdalen van de trap getroffen door een herseninfarct. Die datum staat, naast een klavertje vier en -‘Never give up’, gegrift in het hangertje om haar hals. “Dat is mijn manier om me er altijd aan te herinneren hoeveel geluk ik heb gehad”, zegt Kathy. “Ik had het natuurlijk ook liever níet meegemaakt, maar het is nu eenmaal zo. Ik moet verder.”

