Katherine Heigl in nieuw seizoen 'Suits'

01 februari 2018

08u00 0 TV Katherine Heigl krijgt een vaste rol in het achtste seizoen van de advocatenserie 'Suits'. Heigl speelt Samantha Wheeler, een veelbelovende nieuwe partner van advocatenkantoor Pearson Specter Litt. Ze voegt zich bij de vaste cast, met onder anderen Gabriel Macht, Sarah Rafferty en Rick Hoffman.

Heigl is opgetogen over haar nieuwe rol. "Deelnemen aan 'Suits' is de perfecte manier om niet alleen samen te werken met een producent die ik enorm bewonder, maar om ook onderdeel te worden van een show en cast waar ik een enorme fan van ben", zei Heigl. "Ik heb vanaf het allereerste begin naar de serie gekeken en voel me ongelofelijk gelukkig als het nieuwste lid van de Pearson Spectre Litt-familie."

De hitserie over het wel een wee op een advocatenkantoor in New York verloor eerder twee belangrijke spelers. Actrice Meghan Markle, die de bijrol vertolkte van Rachel Zane, stopte met acteren omdat zij in mei in het huwelijk treedt met de Britse prins Harry. Ook Patrick Adams, een van de twee hoofdrolspelers, stopte na seizoen 7 met 'Suits'. De twee personages hadden in de serie een romantische verhaallijn.