Kat Kerkhofs zorgt voor Disney-magie en danst op ‘Beauty and the Beast’ SD

22 november 2018

15u22

Bron: VIER 0

Deze week is het vrienden/familieweek in ‘Dancing with the Stars’. De vriendinnen van Disney-freak Kat hebben alvast de juiste keuze gemaakt qua liedje: ‘Beauty and the Beast’ van Ariana Grande en John Legend. Kat is erg enthousiast en zal vrijdag haar inner princess bovenhalen op de dansvloer.