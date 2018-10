Kat Kerkhofs smijt zich volledig in ‘Dancing with the Stars’: “Het doel: scoren zoals Dries tegen Holland” MC

19 oktober 2018

00u00 0 TV Swingende dansers op VIER of jong vocaal geweld op VTM. Dat is de keuze die de kijker vanavond moet maken. In 'Dancing with the Stars' tonen onder anderen Sien Eggers (67), Ian Thomas (21) en Kat Kerkhofs (30) hun beste pasjes. Wij volgden mevrouw Dries Mertens een hele dag.

Geluk bij een ongeluk. Dinsdag moest ze aanschuiven bij 'Van Gils & Gasten' om reclame te maken voor 'Tipsy', haar eigen programma voor VIJF, waardoor ze de wereldgoal van haar partner Dries Mertens moest missen. Het voordeel was dat Dries nadien vrijaf kreeg en mee kon aanschuiven voor de allereerste opnames van 'Dancing with the Stars', met zijn echtgenote Kat in een glansrol. Dries keek toe en knikte dat het goed was.

"Ik ben blij dat Dries komt kijken", knikt Kat. "Dat gebeurt uiteraard absoluut niet vaak. Bovendien heeft hij de lat nu meteen heel hoog gelegd. Hij heeft dinsdag gescoord tegen Nederland en verwacht dat ik nu op mijn beurt straf presteer. Het is van moeten. Dat helpt, want we dagen elkaar graag uit. Dries is ook niet de man die straks met complimentjes zou gaan strooien als ik laatste eindig."

Geen BV

"Of ik getwijfeld heb om mee te doen? Ik heb zeker niet onmiddellijk ja gezegd", maakt Kat duidelijk. "Ik wilde eerst weten wie mijn concurrenten zouden zijn. Ik ken mijzelf bovendien goed genoeg om te weten dat het competitiebeestje meteen ontwaakt. Met alle gevolgen voor mijn familie- en gezinsleven. We leven in Napels, da’s niet echt bij de deur, hé (lacht). Ja, ik heb dus nagedacht. Maar het kleine meisje in mij was zo blij met dit aanbod. Ik ben al mijn hele leven gek van dansen en performen."

"Mijn vader schoof mij destijds graag naar voren als de dochter die goed kon dansen en zingen. Ik had zelf ook gênant veel zelfvertrouwen. Maar toen mijn papa stierf, was ik mijn grote bezieler kwijt. Ik was net zestien en vond plots heel veel dingen stom. Pas de laatste jaren is die vrijheid en blijheid weer naar boven gekomen."

"Ik ben niet ingestapt om bekend te worden. Ik wil of moet geen BV worden", vervolgt Kat meteen. "Bekendheid is in mijn geval altijd superrelatief. Ik ben getrouwd met iemand die écht bekend is. Niet alleen in Vlaanderen. Ik zie wat bekendheid in zijn geval betekent. Da's iets wat ik nooit zal bereiken. En wat, voor alle duidelijkheid, ook niet moet. Ik zal mezelf altijd keihard relativeren. Da's goed voor mij, want het houdt me met beide voetjes netjes op de grond. Ik ben graag journalist, maak graag tv, vind het tof om met human interest bezig te zijn. Ik ben ook dankbaar dat mensen naar mij willen kijken, maar het is geen doel."

Openingsdans

Gert en Jani openen de show, maar de openingsdans is weggelegd voor Kat en haar danspartner Nick. "Ze hebben me hier inderdaad de openingsdans toegewezen. Best heavy. Maar ook een eer. Het toont aan dat ik wel wat kan. Waar ik wil eindigen? Als ik streng wil zijn voor mezelf, moet ik bij de top drie raken. Dat moet haalbaar zijn. Concurrentie? Karen, James en Ian. Dat worden de grote tegenstanders, denk ik. Wie er gaat winnen? Geen idee. Dit programma is ook een soort populariteitstest. Maar ik heb niet het minste idee of ik op dat vlak goed ga scoren.”

Elodie mogelijk out door blessure

Drama achter de schermen van 'Dancing with the Stars'. Uitgerekend de meest sportieve kandidate, Elodie Ouedraogo, is hoogst onzeker voor de eerste dansaflevering. Vorige week moest ze alle repetities met onmiddellijke ingang stoppen nadat werd vastgesteld dat ze een haarscheurlijn in haar onderste rechterrib had opgelopen. Een gevolg van het vele repeteren en vooral het vele 'liften' tijdens de repetities voor haar rumba. Indien Elodie niet kan dansen, krijgt ze geen score van de vakjury. Maar omdat het publiek pas volgende vrijdag voor het eerst mag meestemmen, wordt een mogelijk definitief forfait tot dan uitgesteld.

‘Dancing with the Stars’, vanavond om 20u35 op VIER.