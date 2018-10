Kat Kerkhofs kan kinderwens met Dries Mertens niet plannen: “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden” KD

23 oktober 2018

17u28

Bron: VIJF 0 TV Dat Kat Kerhofs (30) graag kinderen wil met Rode Duivel Dries Mertens (31) is geen geheim. Alleen lukt het haar niet om die kinderwens door hun drukke leven in te plannen. “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden”, vertelt ze aan haar zus Lyn in ‘Tipsy’.

“Ik weet niet wanneer ik mama wil worden”, verduidelijkt Kat. “Ik denk dat ik per ongeluk zwanger moet worden. Anders ga ik dat nooit kunnen plannen of tevreden kunnen zijn met die keuze.” Vooral de combinatie met haar werkleven en vrije tijd bemoeilijken dat proces. “Ik merk gewoon van mezelf dat ik vastzit in een rol. Ik wil graag feesten, maar ook grappig en intelligent zijn en iets te zeggen hebben”, zucht ze. “Maar ik wil ook wel een goeie vrouw zijn en ooit eens mama worden. Dat is zoveel en soms zorgt dat voor chaos in mijn hoofd. Ik wil alles tegelijk en als ik een kant kies, word ik onrustig.”

(lees verder onder de video)

Kat beseft ook dat ze niet alles tegelijk kan hebben. De vrouw van Dries Mertens heeft immers twee levens: één in Leuven en eentje in Napels. “Ik ben altijd blij om in Leuven te zijn, maar na een paar dagen wil ik al terug naar mijn vent en mijn hond. Ik merk dat ik hier het huiselijke leven mis.”