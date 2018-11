Kat Kerkhofs gaat in gesprek met ex-alcoholverslaafde: “Ik dronk tot ik letterlijk op de grond lag” KD

13 november 2018

20u28

Bron: VIJF 0 TV Kat Kerkhofs (30) gaat in ‘Tipsy’ in gesprek met Morgane, een ex-alcoholverslaafde. Zij wijst Kat op de gevaren van alcohol. “Ik was afhankelijk van de fles.”

Morgane is een ex-alcoholverslaafde die haar eigen ontwenningskliniek runt in Zuid-Afrika. “Tijdens ons onderzoek willen we niet vergeten hoe gevaarlijk alcohol kan zijn, want het is echt een zware drug”, verduidelijkt Kat de nood aan het gesprek. Morgane wil daar graag bij helpen.

“Het is niet dat ik een verschrikkelijke jeugd had. Het is allemaal zeer positief begonnen. We gingen de vrijdagavond pintjes gaan drinken, maar eens ik begon kon ik niet stoppen”, verduidelijkt de vrouw. “Ik deed verder totdat ik letterlijk op de grond lag.”

“Ik ben een vriendje verloren in een auto-ongeluk en een beetje later heeft een goeie vriend zelfmoord gepleegd. Een beetje daarvoor zijn mijn ouders ook gescheiden. Dat was voor mij het ideale excuus om te gebruiken. Het kon mij allemaal niet meer schelen. Ik dronk toen ‘s avonds makkelijk drie of vier flessen wijn. Ik was afhankelijk van de fles.”

Morgane is ondertussen al een geruime tijd nuchter en baat een eigen afkickkliniek uit. “Het helpt mij om nuchter te blijven”, klinkt het.

