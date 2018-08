Kat Kerkhofs en zus Lyn zijn 5 weken 'Tipsy' voor nieuwe reeks: "Na één week moest ik al overgeven. Dat belooft" Jolien Boeckx en Mark Coenegracht

14 augustus 2018

00u00 0 TV Drinken we te veel? En wat doet dat met ons lijf? Kat Kerkhofs (29) en haar zus Lyn (31) zoeken naar antwoorden in hun eerste eigen programma voor VIJF: 'Tipsy'. Daarvoor drinken ze vijf weken lang minstens twee glazen per dag én mogen ze geen drankjes weigeren. "Na één week moest ik al overgeven. Dat belooft", lacht Kat.

In 'Perfect' ging Karen Damen de uitdaging aan om haar lichaam perfect in balans te krijgen. De zusjes Kerkhofs doen nu exact het tegenovergestelde: ze ondervinden aan den lijve hoe alcohol je lijf teistert. "Er zijn zoveel tegenstrijdigheden in de maatschappij. Roken en alcohol drinken zijn allebei ongezond, maar toch vindt iedereen je flauw als je zegt dat je gestopt bent met drinken. Maar iemand die stopt met roken krijgt felicitaties", vertellen Kat en Lyn. "Alcohol wordt gezien als een sociaal glijmiddel, het geeft je het gevoel erbij te horen. Het is ook zó ingeburgerd. Zelfs op een begrafenis vloeit er alcohol." In de vijfdelige docureeks 'Tipsy' gaan de zussen uitzoeken waar dat allemaal vandaan komt. "We gaan ook na welke rol alcohol in ons eigen leven speelt. Of we het best niet wat minder drinken, bijvoorbeeld."

Kater

