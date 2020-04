Kat Kerkhofs en Dries Mertens verrassen superfan Jaimie uit ‘Down The Road’ BDB

08 april 2020

19u40

Bron: VIER 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een nieuwe ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’ praatte het VIER-gezicht met Jaimie uit ‘Down The Road’. “Wat ik het meest mis tijdens de quarantaine? M’n vriendin Sophie. We gaan zelfs trouwen. En jij en Dries mogen naar het feest komen”, vertelde hij. Jaimie bleek trouwens een superfan van de Rode Duivels. En uiteraard bleek Dries Mertens z'n favoriete speler te zijn. Redenen genoeg voor Kat om haar echtgenoot voor een verrassing te laten zorgen.