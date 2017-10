Kat Kerkhofs deelt bedgeheimen met James: "Een vrouw op straat en een beest in bed" 09u09

Bron: Vier 0 Vier TV Na de uitzending wordt het altijd wat intiemer op de boot, en dan probeert James Cooke nét dat tikkeltje meer te weten te komen van de bootgasten. Vandaag: Kat Kerkhofs.

"A lady in the street and a freak in bed", zo omschreef de vrouw van Dries Mertens zichzelf op de boot na de uitzending van 'Gert Late Night' gisterenavond. Ze heeft flink wat zelfvertrouwen op seksueel vlak, zoveel is duidelijk. Maar als ze James Cooke over de dood van haar papa vertelt, neemt het gesprek tussen de twee een emotionele wending.

