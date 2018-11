Kat en Nick supporteren voor Dries Mertens tijdens België-Ijsland MVO

16 november 2018

13u13 0 TV Gisteren was het de match België-Ijsland. Dat was voor de Kat Kerkhofs de ideale gelegenheid om manlief Dries Mertens een keertje terug te zien.

Ook kon ze ontspannen met danspartner Nick aan de vooravond van alweer een nieuwe show van ‘Dancing with the Stars’. Kat heeft het verder ook over het feit dat ze er helemaal geen problemen mee heeft om intiem te zijn met Nick én dat ze hem superknap vindt.