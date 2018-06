Karrewiet wordt volwaardig journaal, en dit worden de nieuwsankers TK

19 juni 2018

09u38

Bron: VRT 1 TV Karrewiet, het nieuwsprogramma van Ketnet, is al 16 jaar een vaste waarde op de zender. VRT plant nu echter enkele fikse vernieuwingen: Karrewiet wordt een volwaardig journaal dat vanuit een studio wordt uitgezonden, inclusief twee nieuwsankers.

"Ketnet wil nog meer inzetten op kinderen helder, duidelijk en op hun maat informeren over wat er zich in de wereld afspeelt", meldt Ketnet in een persbericht. "Daarom wordt Karrewiet vanaf 3 september uitgezonden vanuit de Karrewiet-studio, met Jelle Mels en Mariam El Mandoudi als ankers. Zij zullen de kinderen dagelijks door het nieuws van de dag gidsen."

"Karrewiet naar de studio is een logische stap", vindt Katrien Van Der Slycken, themachef JONG van VRT NWS. "Zo kunnen we nog korter op de bal spelen en meer inzetten op het nieuws duidelijk en helder op kindermaat brengen."

Kleine-mensen-journaal

De ankers zien het alvast helemaal zitten. "Ik herinner mij dat ik als kind de eerste aflevering van Karrewiet op televisie zag, dat ik Karrewiet nu ga presenteren is echt heel gek", aldus Jelle Mels (26), die al vijf jaar Karrewiet-journalist is. Mariam is 29 en woont in Antwerpen. "Ik heb altijd gedroomd om het journaal te presenteren. ik ben begonnen bij MNM, dan Qmusic en Joe daar mocht ik het radionieuws maken en dat zag ik als de perfecte opstap. Ik dacht het jaren zou duren en nu mag ik plots het journaal voor de Karrewieters maken. Da's zelfs nog beter dan het grote-mensen-journaal!" aldus Mariam.

De VRT benadrukt dat de kindreporters op post blijven om ter plaatse verslag uit te brengen. Daarnaast zal de Karrewiet-app binnenkort ook voor tablets beschikbaar zijn.