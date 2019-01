Karolien Debecker vertelt openlijk over haar beenprothese in ‘Op Weg Met Jan’: “Je voelt je letterlijk kapot” TK

25 januari 2019

08u28 0 TV Gisteren trok Karolien Debecker samen met Jan Van Looveren naar Marokko in ‘Op Weg Met Jan’. De twee praatten openlijk over kanker, een ziekte die hun beide levens getekend heeft. Karolien kreeg op haar 18e te horen dat ze haar been zou kwijtraken, een zware klap.

Karolien is bijna zeven jaar samen met Suzanne. Ze vertelde over hun eerste kennismaking en de verliefdheid die daarop volgde. En dan is er ook nog die grappige anekdote over de prothese van Karolien.

Karolien praatte ook over de vroeggeboorte van haar zoontje Samuel. Hij kwam 3 maanden te vroeg op de wereld en haalde het maar net. Een aangrijpend verhaal.

Jan en Karolien verbleven in het hotel van de eerste vrouwelijke gids in de bergen van Marokko. Karolien is niet voor de traditionele rollenpatronen, dus wou ze graag haar verhaal horen. Maar toen het over homeseksualiteit ging, voelde Karolien opnieuw de schaamte die ze voelde toen ze jonger was en uit de kast kwam.