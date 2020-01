Karl Vannieuwkerke wordt dé gastheer van de sportzomer op Eén: een maand in Brussel, een week in Frankrijk en twee weken Tokio MC

17 januari 2020

00u00 0 TV Minder dan 150 dagen scheiden ons nog van 'de moeder aller sportzomers', met zowel het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk als de Olympische Spelen in Tokio. Eén zal zowat alles uitzenden en schakelt opnieuw Karl Vannieuwkerke (48) in als overkoepelende gastheer. Al vertrekt hij daardoor wel twee weken later naar de Tour.

Nog exact 146 dagen en het Europees voetbalfeest barst los met de openingswedstrijd in Rome. Een dag later, op 13 juni, komen de Rode Duivels in actie met een match in en tegen Rusland. Eén zal naar goede gewoonte voluit gaan om het EK 2020 zo compleet mogelijk te coveren. Met opnieuw, zoals bij het WK twee jaar geleden, een voetbaldorp 'onder de toren' van de Reyerslaan. Daar komt alweer een soort containerpark, waarin de VRT-sportredacties hun intrek zullen nemen en waarin alle uitzendingen zullen plaatsvinden. Karl Vannieuwkerke tekent wederom present als gastheer van die 'Villa Sporza'.

Het EK wordt voor de VRT een hels karwei, omdat er liefst twaalf gaststeden - verspreid over heel Europa, van Ierland tot Azerbeidzjan - zijn. Voor de verslaggevers en reportagemakers ter plaatse een hele klus.

Tweede rustdag

Omdat zowat iedereen in dit land verwacht dat de Rode Duivels heel sterk gaan presteren, blijft Vannieuwkerke tot aan de finale in Brussel, en dat heeft verregaande gevolgen voor de verslaggeving van de Ronde van Frankrijk, die al op 27 juni van start gaat. Pas op maandag 13 juli, de dag na de EK-finale, zal Karl met zijn 'Vive le Vélo'-tafel in de Tour neerstrijken. Hij start tijdens de tweede rustdag in Isère.

Het duo Michel Wuyts-José De Cauwer volgt wél de volledige Tour. Zij verzorgen het livecommentaar bij alle ritten. Maarten Vangramberen zorgt opnieuw voor de omkadering. Hij zal verslag uitbrengen in 'Het journaal' en trekt vanaf de start elke avond naar het hotel waar de opvallendste wielrenner van de dag logeert. Zijn gesprekken zullen ook in het EK-programma worden opgenomen. Het is ook de bedoeling dat Karl aan zijn voetbaltafel - waar nodig - zal praten met wielerspecialisten.

Na de Tour is er voor de VRT-sportploeg haast geen tijd om te rusten. Karl Vannieuwkerke verhuist met zijn tafel vrijwel onmiddellijk naar Japan, om er van bij de officiële opening op 24 juli elke avond een soort olympische 'Vive le Vélo' te maken.

Tijdsverschil van 8 uur

Door het grote tijdsverschil - het is in Tokio acht uur later dan in België - zal het praatprogramma van Karl er enkele uren eerder worden opgenomen en in het tijdslot van 'Vive le Vélo' op Eén worden uitgezonden. Vannieuwkerke zal in de Japanse hoofdstad olympische atleten, eventuele medaillewinnaars, genodigden en BV's ontvangen aan zijn tafel.