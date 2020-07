Karl Vannieuwkerke sluit ‘Vive La Vie’ vanavond tevreden af: "Zelfs Anderlecht-fans genoten van Ruud Vormer" MC

16 juli 2020

06u12 0 TV Het wordt vanavond mogelijk een regenachtige afsluiter, maar na drie weken blikt Karl Vannieuwkerke (49) met een "bijzonder tevreden gevoel" terug op zijn 'nieuwe' talkshow 'Vive la vie'. "Zelfs zonder rode draad werkte het wonderwel."

Karl Vannieuwkerke stond er al in juni om zijn nieuwe talkshow 'Vive la vie' te lanceren. En gisteravond waren we er zelf bij aan 'Reading Between the Lines', het tien meter hoge en doorzichtige kerkje in Borgloon. Samen met de gasten: Jacques (69) en Julie (22) Vermeire. Al mogen we stilaan zeggen Julie en Jacques, want de dochter van de meest bekende smoelentrekker van Vlaanderen bouwt hard aan een eigen mediacarrière en steekt papa stilaan voorbij als bekende Vlaming.

De familie Vermeire beleefde een heftige 'Vive la vie'-dag. Na een zweefsessie met de paramotor in de namiddag, genoten ze van het eten van Raf Verstraete, vaste kok van 'Vive le vélo' en nu ook op de baan met zijn mobiele keuken. Een korte opsmukbeurt later namen ze plaats aan de tafel van de gastheer voor een uurtje live-tv.

Allesbepalende sfeer

Wat voor de gasten een bruisend dagje uit is, is voor Karl business as usual. Een paar uur voor de rechtstreekse uitzending dolde hij nog wat met zijn zoontje Jack Odile (1), terwijl zijn vriendin Caroline (33) geamuseerd toekeek. Het typeert Karl Vannieuwkerke 2.0 helemaal. Relaxed, ontspannen, zelfzeker, master of the game. Ook als we hem vragen om zijn eigen show te evalueren.

"We moeten nog doorrijden naar Sint-Martens-Voeren, voor de laatste 'Vive la vie', maar ik kan rustig zeggen dat ik nu al met grote tevredenheid terugblik op dit nieuwe talkshow-avontuur", vertelt Vannieuwkerke. "De meeste reacties zijn erg positief en de kijkcijfers overtreffen mijn stoutste verwachtingen. Men is dat inmiddels vergeten, maar we zijn dit programma wel zonder enige aanleiding begonnen. De Tour viel weg en er zijn geen grote evenementen om op terug te vallen. Maar 'Vive la vie' werkt wonderwel."

De presentator is ook heel tevreden met het concept, dat werd afgeleid van 'Vive le vélo'. "Met de Tour als rode draad dienden we de voorbije jaren nauwelijks na te denken over gespreksonderwerpen voor de tafelgasten. Dat moesten we nu avond na avond wel doen, waarbij we probeerden om niet op de actualiteit van de dag in te spelen. Dat maken van keuzes is me heel erg bevallen en smaakt naar meer."

Ook de keuze van de praatgasten is volgens Vannieuwkerke belangrijk, met een allesbepalende rol voor de opgebouwde sfeer. "Zo hadden we maandag Roos en Club Brugge-voetballer Ruud Vormer te gast. Voor Roos, die spoedarts is, de allereerste keer dat ze live op tv kwam. Ze was heel erg zenuwachtig, maar bleek meteen een klassevrouw. Het grootste compliment kreeg ik na de uitzending van trouwe supporters van Anderlecht, Cercle en Gent die unaniem lieten weten dat ze hadden genoten. Dat is 'Vive la vie' in zijn perfecte vorm."

Weer of geen weer

Zenuwen bij de start van 'Vive la vie' in de Westhoek 1had Vannieuwkerke naar eigen zeggen niet. "Maar vooraf wel. Dit was iets wat we nog nooit hadden gedaan, dus we wisten niet of het zou aanslaan. Wel, we gaan allicht rond 700.000 kijkers afkloppen. Dat had ik nooit verwacht." Vannieuwkerke wijst daarvoor ook naar zijn medewerkers. "Dat het van bij de start een geoliede machine was, heeft te maken met het geweldige team voor beeld, geluid en licht waarmee ik mag werken. En dan is er nog onze regisseur, die niet alleen in Frankrijk droomlocaties weet te vinden, maar ook in Vlaanderen. Zon of regen, altijd is er een geweldig alternatief. Zo moet ik me geen zorgen maken en kan ik me focussen op mijn ding."

Toch zal een vervolg wellicht niet voor volgend jaar zijn. "Neen, hé", lacht Vannieuwkerke. "Nu al staan daar het EK voetbal, de Tour en de Spelen op het programma. Misschien in 2022, want ik heb écht wel het gevoel dat dit programma naar meer smaakt. We hebben ook een fijne ontdekking gedaan met Astrid (Stockman, de 33-jarige sopraan die voor een muzikale noot zorgt, red.). Zij heeft echt mee haar stempel gedrukt."

Volgende week neemt Vannieuwkerke alvast even vrij, terwijl regisseur Gunther Leenders naar Frankrijk trekt om locaties vast te leggen voor 'Vive le vélo'. Normaal trekt het Tourpeloton zich eind augustus alsnog op gang. "Al weten we nog niet wat er straks precies gaat gebeuren", merkt Vannnieuwkerke op. "Het blijft maar veranderen. Begin deze maand was ik nog zeker van de Tour, nu weer wat minder. Ach, we zien wel. Misschien blijven we in België en trekken we maar naar een paar locaties in Frankrijk. Maar hopelijk kunnen we nog eens een good old 'Vive le Vélo' maken."

Voor de allerlaatste aflevering van 'Vive la vie' van dit seizoen zijn komiek Philippe Geubels (39) en zanger Peter Vanlaet (53) vanavond de praatgasten.

