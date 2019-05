Karl Vannieuwkerke neemt z'n baby drie weken mee naar de Tour DBJ

31 mei 2019

00u00 0 TV De jongste zoon van Karl Vannieuwkerke is amper een goeie maand oud, of hij heeft al vakantieplannen. Jack Odile zal in juli, samen met mama Caroline, papa Karl en de crew van diens programma 'Vive le Vélo' achterna reizen.

Vanaf 6 juli presenteert Karl Vannieuwkerke (48) voor de zestiende keer zijn zomerse talkshow 'Vive le Vélo', waarin hij drie weken lang de actualiteit in en rond de Tour volgt. Toch zal dit seizoen net iets specialer worden, want de Sporza-presentator neemt zijn in april geboren zoon mee. Samen met zijn partner Caroline zal Jack Odile meereizen in een camper.

"Een huzarenstukje? Dat vind ik niet", zegt Karl. "De aanwezigheid van Jack Odile zal me alleen maar motiveren. Vorig jaar reisde Caroline ook al mee met de productie en dat is ons enorm goed bevallen. Als Jack hele nachten niet zou slapen, zou het misschien iets moeilijker liggen, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Zijn aanwezigheid gaat volgens mij alleen maar voor een betere dynamiek zorgen."

Vakantielief

Voor zijn initiatief haalde de sportjournalist inspiratie bij de vaste koks die ieder jaar meereizen met de productieploeg van 'Vive le Vélo'. "Vorig jaar reisde hun vijf maanden oude dochtertje Max ook mee en dat verliep perfect. Het baby'tje groeide uit tot de mascotte van de ploeg en gaat dit jaar opnieuw mee. Misschien kan ze Jacks eerste vakantieliefje worden. (lacht)"